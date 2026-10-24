為挽回婚姻安徽男半年瘋狂報警200多次　民警上門抓捕時還在打110

在內地，110是守護群眾生命安危的緊急生命線（按：如香港的999），絕非傾訴私事的「聊天室」。

近日，安徽宿州蕭縣一男子楊某某，半年內瘋狂撥打200餘次報警電話，有效警情不足百分之一，肆意浪費警務資源，最終因擾亂單位秩序被依法行政拘留。



經查，楊某某因和妻子感情不和離婚，一心想挽回婚姻，便反覆撥打報警電話，希望民警出面勸說妻子。

民警核實後告知，婚姻情感糾紛不屬於公安管轄範圍，無權干涉他人婚姻選擇。

可楊某某置若罔聞，把110報警平台當成情緒宣洩渠道，不分晝夜反覆撥打，或是糾纏接線員要求民警上門「說和」，或是不停訴苦發洩。半年累計撥打報警電話200餘次，基本屬於無效騷擾來電，大量無效呼叫擠佔報警線路，極有可能導致真正遇到險情的群眾打不通求助電話。

110指揮中心將線索推送至鳳城派出所，副所長卞煜棋、民警李佳樂帶隊開展調查，多次對楊某某開展勸導教育，告誡他切勿惡意佔用警務資源。但楊某某依舊我行我素，拒不停止撥打電話騷擾行為。

在固定完整證據、摸清其落腳點後，民警上門將其抓獲。抓捕當時，楊某某還在撥打110。

警方提醒，110是有限的緊急求助通道，僅受理警情與緊急危難求助，惡意騷擾、謊報警情、反覆無效撥打，會佔用寶貴警力資源，耽誤他人危急求助，觸碰法律紅線必將受到處罰。



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