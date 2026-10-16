江蘇新人婚禮散場「無言深情對視泛淚」　影片瘋傳狂吸86萬人讚好

10月14日，一段一對新人深情對視的影片刷爆全網——在江蘇啟東的一場老宅婚禮現場，賓客散去、喧鬧落幕，剛剛忙完婚禮的一對新人靜靜坐下，沒有言語，只是深深對視，眼眶慢慢泛紅。



點圖看看這惹哭全網的「神級愛情畫面」：

+ 14

這段短短幾十秒的影片近日刷屏全網，無數網友留言：

「這就是愛情最真實的樣子」

「看懂了什麼叫一眼萬年」



新郎、新娘都是啟東人，分別在杭州、上海打拼。平日裏兩地忙碌，卻始終守住一份約定：每週一定要見面。他們堅持了兩年多，一步步走到10月11日這天，在家鄉親人的見證下，許下一生的承諾。

拍下這一幕的攝影師告訴記者：「我習慣提前了解新人的愛情故事，只有了解透了，我才能讀懂他們的情緒。」

婚禮當天，等到宴席結束、人群慢慢散開，攝影師注意到兩人神情放空、有些恍惚，像進入了一種「戒斷反應」。兩個人坐著什麼都沒說，就那麼靜靜對視。那一瞬間，彷彿兩年多異地相守的奔波、一路走來的點滴、對未來的期許全都湧上心頭，不知不覺紅了眼眶、有些哽咽，新郎溫柔地對妻子說了句「新婚快樂」。

攝影師說：「我給新人看完這條鏡頭，他們所有人都在哭，我也跟著哭。我就知道，這種真實的情緒一定能引起共鳴，但真沒想到會火成這樣。」這條影片收穫86萬點讚，熱度還在不斷上漲。

網友說，這一眼裏，有過往，有心安，有往後餘生。而這份樸素滾燙的中國式浪漫，正是最打動人心的力量。

延伸閲讀：天大的緣分！朱曉聰和朱曉聰結婚 浙江新人同名同姓且同行