浙江新人辦「四無婚禮」　婚宴大升級爽吃帝王蟹　親友還有利是收

「就喜歡這樣實實在在，祝福新人！」據內媒報道，近日，浙江寧波市民盧女士發布在微信上的一張有關外甥女「四無婚禮」的貼圖，引來了不少朋友的點讚。



這場婚禮沒有接親儀式、沒有婚車、沒有司儀、沒有跟妝師和攝影錄影，連新人入場都省了，卻廣受親友好評。

內媒記者採訪了婚禮主角——「95後」新娘小朱和丈夫小王。

「如果為了辦婚禮把爸媽累倒，那太不值了」

小朱是寧波鄞州咸祥人，丈夫小王是台州人，兩人都在上海工作。今年9月，兩人完成了人生大事——9月12日在男方老家台州辦了一場15桌的婚禮；9月26日在女方老家咸祥鎮球東村文化禮堂又辦了一次。

午餐加上晚餐，一共45桌。

兩場婚禮有個共同點，無接親，無婚車，無司儀，無跟妝，無攝影錄影，連伴郎伴娘都沒請。

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LED螢幕上寫著幾行字：

感謝大家前來參加我們的喜宴，不夠吃可以吃隔壁桌，酒菜微薄，招待不周，沒有儀式，人齊就開飯……

現場只有一個環節，小朱的父親上台，講了41秒，大意是中秋團圓之際感謝親朋好友到來，希望大家吃好喝好。說完便開席。

小朱的妝容是當天早上在婚禮拍攝基地化好的，席間換裝造型自己完成，花了1000多元（人民幣，下同）採購一套新中式婚紗。咸祥這場，LED螢幕、音響、咪高峰是租的，佈置材料從淘寶買來，全部自己DIY。

對於記者的詢問，小朱的解釋很直接，她和丈夫都是「i人」，不喜歡熱鬧場面；更重要的是，不想給別人添麻煩，不想折騰自己，更不想辛苦爸媽。

這不是一句客套話。她參加過很多親戚朋友的盛大婚禮，印象最深的不是浪漫，而是累——新人累、父母累、賓客也累。

她見過太多婚禮上父母忙前忙後、最後累倒生病的例子：

如果為了給我們辦婚禮，把爸媽累倒生病了，那太不值了。

這樣的想法，起初並不被父母接受。台州那場，父母覺得好歹要安排婚車隊，結果小兩口只是簡單地從酒店自己開車到婚禮現場。

不過，小朱夫妻倆並非沒有自己的堅持。他們花了2萬元去雲南麗江拍婚紗照，以玉龍雪山為背景。

「婚禮視頻一般不會再去看，但婚紗照在我喜歡的地方拍，對我來說就很有意義。」小朱說，所以在他們的婚禮現場，LED屏上一直循環播放著麗江婚紗視頻集錦，這是整場婚禮為數不多的「儀式感」之一。

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「婚禮的錢都被我們吃掉了」

儀式做減法，宴席做加法。

小朱介紹，咸祥的這場婚宴，買菜花了7萬多元，請的是她爸爸的廚師朋友掌勺，菜品更是實打實的硬菜，蒜蓉帝王蟹、小米遼參、白灼黑金鮑等一個不少，陸續上桌。

更讓賓客意外的是利是——9月26日晚宴，每位前來吃席的人都收到了新人贈送的200元利是；凡是送過禮金的，再追加100元，光利是部分，小朱她們就送出了六七萬元。

「其實按照我們咸祥的習俗，是給賓客送煙的。但我想想，現在很多人都不抽煙了，不如換成紅包來得實在。」小朱說。

盧女士是小朱的阿姨，她笑道：

我真的挺吃驚，但是菜品是真好，算是我吃過最好吃的宴席了，婚禮的錢都給我們『吃掉了』。

這句帶著笑意的「吐槽」，恰恰點出了這場婚禮的意義：把花銷重點分配給了菜品和賓客，新人省去了繁瑣流程，賓客得到了實惠，父母免於操勞。

沒有豪車列隊的排場，多了鬆弛自在的舒心；沒有繁瑣奢華的儀式，多了親友相聚的溫情。「四無婚禮」，卸下婚禮的負擔，留下真誠質樸的心意。

據中國婦女報此前報道，不要早起接親、不要司儀煽情、不要鋪張排場……近年來，一種新的婚禮形式開始在年輕人中流行起來。一場場「小而美」的新式婚禮，讓婚禮回歸了表達祝福、分享幸福的本真。

「婚禮形式的多樣化折射出年輕群體越來越鮮明的個體本位的婚禮觀。」吉林大學哲學社會學院教授、博士生導師賈玉嬌表示，這種婚禮不再是遵從傳統規則或父母意願，而是遵從年輕人對婚姻與婚禮的認知與理解，遵從年輕人所認同的婚慶文化。與傳統婚禮秩序及其傳遞出來的家族觀、生育觀和夫妻觀不同，當下一些時髦的婚禮儀式更加自由、開放、平等，傳遞出年輕人更加重視個體生命體驗和人生意義的觀念。