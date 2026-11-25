近日，有內地網民發布求助信息稱，一名25歲女子一行3人在青海自駕遊，已經失聯4天，車輛最後的位置停在崑崙山脈深處的黑溝冰斗群附近。11月24日，當地警方工作人員表示，目前民警和救援隊正在搜尋中。



據內媒《極目新聞》報道，原發帖人指出，他的表妹一行三人從青海西寧租車，自駕西北—新疆環線。11月20日（上周五）凌晨2點左右，3人從格爾木出發，計劃先去瑤池、再去崑崙山。據原發帖人稱，車輛從上周五晚上開始一直未移動，車輛最後定位停在黑溝冰斗群。他還表示，當地氣溫已達攝氏零下，多拖一小時就多一分危險。

車輛最後的位置停在黑溝冰斗群附近。（小紅書）

黑溝冰川。（網絡圖片）

發帖人介紹，表妹是和朋友同行，家人並不認識。她目前是一名研究生，正在等博士的錄取通知，趁空檔出去散心，家人並不知曉，發求助帖是為了爭取民間救援力量和了解多一點信息。目前家屬已經聯繫了西北領隊到達定位附近尋找，暫無消息。

求助帖指出，表妹25歲左右，身高158cm，偏瘦，中長髮，不戴眼鏡。發帖人呼籲，有在格爾木—瑤池—崑崙山沿線、黑溝冰川群附近，或是在當地民宿、加油站、飯店見過「寧A6V9J1」這輛車以及這3人的，可以提供線索。

有網民發布求助信息稱，25歲女子一行3人在青海自駕遊，已經失聯4天。（小紅書）

原帖評論區有驢友提醒，如果脫離大馬路往裏面的野路走，有可能發生「陷車」。因為那邊的野路表面上是有一層鬆軟的泥土，若前一晚剛下過雪，第二天即使大太陽，泥土也是濕潤鬆軟的。該驢友還稱，過了無極龍鳳宮就是無信號地帶，除非事先開了華為的衛星定位或者其他衛星定位電話、信號發射器等，否則遇險時就無法與外界取得聯繫。

崑崙山。（網絡圖片）

崑崙山。（網絡圖片）

11月24日中午，格爾木市西藏路派出所工作人員表示，已經有派出所、刑警隊、當地救援隊的人上山尋找，因那片是無人區，沒有信號，目前仍在搜尋當中。格爾木力豹救援中心的工作人員介紹，救援人員是分批次上，他們還在等通知，如有需要他們也會前往救援。