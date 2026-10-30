22歲男滑墜亡滯留海拔5000米雪山　親友募捐10萬運遺體盼落葉歸根

22歲青年高旭航（小航）日前與朋友攀登四川甘孜勒多曼因雪山，下撤途中因冰錐崩脫不幸滑墜傷重離世。由於事發地點位於海拔5000多米的雪山，官方救援力量受限難以抵達，聘請專業救援隊至少要10萬元（人民幣，下同）。因家庭經濟困難無力負擔，高旭航的朋友正為親屬發起網絡募捐。



10月21日，小航的社交賬號顯示，一行四人正在向雪山進發。（抖音）

《極目新聞》報道，募捐筆記顯示，高旭航10月26日攀登四川勒多曼因主峰下山過程中滑墜，已於10月27日中午離世，目前遺體還在山上，「因家中經濟能力有限，運送遺體下山還差一部分費用，希望各位朋友能出一份力。落葉要歸根，入土要為安，請大家付款時備注填上自己真實姓名」。文末附有微信和支付寶收款碼。

高旭航的朋友正為親屬發起網絡募捐。（抖音）

康定市消防人員稱，10月26日、27日曾上山救援，但因海拔太高，救援隊員無法到達現場。

小航的大學學弟陳同學介紹，小航是黑龍江人，去年畢業後到一間探險俱樂部做嚮導。今次小航非工作帶隊，是與朋友登山下撤時固定冰錐意外崩脫引發滑墜，雙雙遇難，同行亦有人受傷。

陳同學稱，小航的遺體仍在海拔5000多米的雪山上，一般的救援力量難以到達，需要聘請專業的救援隊，所以費用較高，小航所在俱樂部的朋友正幫忙募捐，「不確定多少，十萬元肯定是要的」。

10月30日凌晨，募捐者更新影片顯示，其向高旭航父親微信轉賬兩次，合計約5.2萬元，並附有1000多人的捐款明細，數額多為幾元幾十元，也有數百上千元。