來自四川、今年22歲的魏浩宇，2018年因車禍雙腿截肢，但他網購零件改裝代步車成為其「雙腿」，不僅曾遠行西藏、廣東等地並攀登夾金山，近日更靠着一雙手在亂石與暗冰間艱苦攀爬足足8小時，獨力完成96%路程並成功登頂海拔5086米的四川阿壩州初級技術型雪山「慈坡聖山」。



魏浩宇靠雙手爬上四川阿壩州初級技術型雪山「慈坡聖山」。（封面新聞）

僅憑雙臂在尖石暗冰間間苦撐8小時 克服極寒挑戰5086米雪山極限

《封面新聞》報道，慈坡聖山地處四川阿壩州小金縣，屬於須借助繩索、冰鎬、冰爪等專業裝備及相應技術攀登的初級技術型雪山，普通登山者攀登時要手腳並用，往返亦需逾8小時。

11月22日凌晨4時，魏浩宇在領隊、攝影師及本地嚮導的護航下從山腳出發，無下肢護具的他僅穿加厚長褲緩衝尖石摩擦，保護繩僅防滑墜絕不拖拽，全程靠雙臂撐起身體在亂石與冰雪間慢慢向上挪動。他大多時候都是埋頭向上攀登，很少長時間停歇，累極便躺在雪地喘息半分鐘再繼續向前。

11月22日凌晨4時，魏浩宇和團隊從山腳出發開始攀登。（封面新聞）

慈坡聖山海拔5086米，遍布懸崖、碎石和暗冰。（封面新聞）

領隊吳先生憶述，臨近頂峰路段尖石陡峭，而且積雪下暗冰密布，魏浩宇即使已經徹底力竭仍咬牙堅持；最後幾十米路程，出於安全考慮，魏浩宇最後由嚮導背到頂峰，於中午12時成功登頂，全線96%路程均由他親手完成。

談及為何要冒大風險登山，魏浩宇坦言，當時是想挑戰一下、試探自己的極限，更希望藉此鼓勵同路人要保持樂觀，「雖然我們身體不完整，但我們是完美的自己」。

攀登過程中，魏浩宇全程依靠雙手力量攀爬。（封面新聞）

花費8小時，魏浩宇（中）成功登頂慈坡聖山。（封面新聞）

年少因車禍截肢 自組電動代步車遠行兼送外賣

2018年，魏浩宇的右腿及左腿大腿以下因車禍而截肢，雙臂自此成為他最重要的依靠。後來他網購零件，自己組裝一輛電動「扭扭車」作為代步工具，不僅曾遠行福建、西藏、廣東等地，攀登川西的夾金山，去年起更化身外賣員，每月跑單約20天、半天即可送出幾十單。

去年5月，魏浩宇決定攀爬雪山，並將第一個目標對準川西的夾金山。當時他獨自一人從埡口出發，在冰雪路面上靠雙臂摳住岩石向上攀爬，中途短暫休息3次，一小時後順利登頂，惟他下山途中體力不支，直接用屁股順着雪地滑下。雖然這次徒手攀爬雪山難度不算太大，但為他後續挑戰慈坡聖山累積不少經驗。

2025年，魏浩宇在重慶朝天門大橋救下一名輕生女子，獲當地警方表彰。（封面新聞）

去年，魏浩宇和朋友在重慶朝天門大橋遊玩時，目睹一名女生欲跳江輕生，他靠本能衝上前死死抱住對方，並安撫她直至警員到場，事後更獲重慶警方公開表彰。

從慈坡聖山歸來後，魏浩宇的登山之路並未就此止步。8小時的高強度攀登，也讓他意識到自己的手臂力量仍有不小的提升空間。面對未來的計劃，魏浩宇表示將加強鍛煉臂力與耐力，再去嘗試攀登下一座高峰，「其實人生沒有一帆風順，總會有一些磕磕碰碰，一直大膽地往前走就好了」。