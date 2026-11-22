一名女子持刀走在街頭，情緒失控、高聲叫嚷。危急時刻，廣西武警戰士王猛果斷出手，5秒快速處置！



前不久，廣西南寧街頭，正在休假的武警廣西總隊南寧支隊一級上士王猛，剛剛和伴侶辦完結婚登記，原本沉浸在領證喜悅中的他突然聽到刺耳的尖叫，不遠處，一名女子手持約30厘米刀具，情緒極度激動，高聲叫嚷，周邊群眾躲閃避讓，現場秩序混亂。

武警王猛看準時機出手 千鈞一髮畫面曝光：

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危險就在眼前，王猛沒有半點猶豫，他快速觀察現場環境，冷靜等待，抓住轉瞬即逝的有利時機果斷出擊處置，迅速穩住現場態勢。

「當時街上人特別多，事發很突然，我來不及多想，全靠平時反覆練的那些動作，一邊觀察情況、判斷局勢，一邊找合適的機會出手。」

說起當時的處置，王猛說：

第一眼看到險情，腦子裏就一個想法，一定要把這事攔住。

王猛，真猛！

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