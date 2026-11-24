又是別人家！大陸貴州貴陽一名媳婦生下孩子後，奶奶竟送上一份超「硬核」賀禮，直接將人民幣百元鈔票折疊、串聯成「錢花環」，整床鋪滿紅通通鈔票，總額高達人民幣10萬元，讓現場所有人驚喜不已。



奶奶暖喊：好好養身體

網傳影片中，醫院病房內，剛生完孩子的產婦躺在病床上，奶奶進門後先將一旁的嬰兒車移開，接著直接走向媳婦，拿出用百元大鈔精心折疊、串聯而成的「錢花環」，大把鈔票瞬間鋪滿整張病床，場面相當壯觀。

貴州貴陽一名媳婦生下孩子後，奶奶直接拿出10萬人民幣現金賀禮。（微博@百姓關注）

紅通通的百元大鈔鋪滿病床：

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據《澎湃新聞》報導，產婦丈夫王先生表示，這份「潑天富貴」是母親特別送給媳婦的賀禮，現金總額共10萬元人民幣。奶奶表示，媳婦生孩子非常辛苦，自己也十分心疼她，因此特別準備這份禮物，除了祝賀新生命到來，也希望媳婦能好好休養身體。

送上巨額現金的同時，奶奶還不斷在床前叮囑媳婦，要好好保重身體，並送上「母子平安」的祝福。滿床紅通通鈔票與奶奶樸實的關心交織在一起，也讓不少網友直呼太暖心。

影片曝光後引發網友熱議，有人笑稱這根本是傳說中的「神仙奶奶」，「實在又霸氣！」也有人認為，比起一般浪漫的鮮花，這份實打實的賀禮更直接，既是對新生命降臨的祝福，也是奶奶對媳婦懷胎、生產辛苦付出的心疼與認可。

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