隨著人工智能（AI）及美顏濾鏡技術日益成熟，網絡直播「照騙」越來越常見。近日社交平台X瘋傳一段內地女主播的「線上線下對比」影片，該名在鏡頭前甜美可愛的「貓耳少女」，在路人鏡頭下竟瞬間原形畢露，變成一名容貌平庸的中年大媽，巨大反差引發網民熱議，直呼「榜一大哥知道真相後會不會哭？」



在美顏濾鏡加持下，粉絲看到的是一位青春甜美的二次元少女。（互聯網圖片）

然而女主播的真實外貌與鏡頭前判若兩人。（互聯網圖片）

從網傳影片可見，該名女主播頭戴貓耳髮飾、穿著藍色短裙配白色絲襪，在戶外架起手機隨音樂起舞，吸引粉絲觀看。在美顏濾鏡加持下，手機螢幕中的她皮膚白皙、五官精緻，簡直是青春甜美的二次元少女。

然而，當鏡頭轉向路人拍攝的現場高清畫面時，女主播的「真面目」令人大跌眼鏡，其真實外貌與鏡頭前判若兩人，儼然一名中年大媽，不少路人被她吸引在旁邊圍觀及拍攝，期間她也疑似覺得尷尬而掩面偷笑。

該則貼文吸引超過70萬人次瀏覽，不少網民看後大呼崩潰。（互聯網圖片）

該則貼文吸引超過70萬人次瀏覽。不少網民看後大呼崩潰，紛紛留言揶揄「濾鏡簡直是魔鏡」、「現在只相信親眼見到的」。

不過，亦有網民力撐女主播，認為她不偷不搶，憑藉才藝及努力跳舞賺錢，就算本尊外貌平凡亦值得敬佩，認為無需過於調侃她的做法。