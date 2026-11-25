近日，「安踏加芯麵包坊」快閃店落地上海泰安路，更在網上爆紅。不少網民看到後表示很驚訝，「安踏賣麵包了？」據了解，這間麵包坊是安踏和烘焙店Trifle合作打造的限時快閃，為2026秋冬多彩麵包羽絨系列造勢。安踏將此次新品與年輕人愛逛的烘焙場景結合，吸引了不少市民前往打卡。



該快閃店門面是拼接羽絨色塊。（安踏）

安踏將此次新品與年輕人愛逛的烘焙場景結合，吸引了不少市民前往打卡。（小紅書）

據內地品牌研究自媒體「簡藝品牌」、「SocialBeta」微信公眾號介紹，此次安踏推出的「多彩麵包羽絨」，以烘焙麵包為靈感演繹飽滿鬆弛的短款麵包廓形，同時聯合色彩機構 COLORO打造甜品系色彩體系。

此次安踏推出的「多彩麵包羽絨」，以烘焙麵包為靈感演繹飽滿鬆弛的短款麵包廓形，同時聯合色彩機構 COLORO打造甜品系色彩體系。（安踏）

據網民在社交平台上分享的圖片顯示，該快閃店門面是拼接羽絨色塊，店內的牆上掛着一件「巨型羽絨服」，配色做成剛出爐的麵包的樣式，金黃油亮，連紋路也一併復刻。

店內的牆上掛着一件「巨型羽絨服」，配色做成剛出爐的麵包的樣式，金黃油亮，連紋路也一併復刻。（安踏）

該快閃店門面是拼接羽絨色塊。（網絡圖片）

此外，店內還有一個冷藏展示櫃，安踏將這些新款羽絨服摺疊，整齊陳列在冷櫃裏，借烘焙場景放大蓬鬆視覺。同時，還推出了縮小版的彩色羽絨服掛件，強化「多彩」認知體驗。

店內還有一個冷藏展示櫃，安踏將這些新款羽絨服摺疊，整齊碼在冷櫃裏陳列，借烘焙場景放大蓬鬆視覺。（安踏）

這家麵包坊是安踏和烘焙店Trifle合作打造的限時快閃，為2026 秋冬多彩麵包羽絨系列上新造勢。（安踏）

安踏還給這場活動起了一個主題：好蓬友，真出色。藉「蓬」與「朋」衽普通話中的諧音雙關，將產品蓬鬆鎖溫的保暖性能和年輕人的穿搭情緒價值關聯，賦予冬日更豐富的穿搭意趣。聯動代言人樊振東也來打卡，推出「樊振東的多彩麵包哲學」：「希望生活像麵包羽絨一樣鬆軟有度」「吃麵包和穿麵包的感覺，都真香」。

聯動代言人樊振東也來打卡，推出「樊振東的多彩麵包哲學」。（安踏）

安踏還給這一場活動起了一個主題：好蓬友，真出色。（安踏）

文章介紹，「麵包羽絨」有趣的命名和視覺設計，已經讓消費者對這款新品多了幾分好奇。在線下，安踏又圍繞這一創意設計了一系列場景與互動，讓消費者有機會走近新品，在親身體驗中發現更多有趣的細節。在一家真正的麵包店裏，羽絨服成為「剛出爐的麵包」，充絨則被稱作「加芯」，消費者既能來買麵包，也能近距離看看、試穿這款特別的「麵包」。

安踏還通過一系列周邊豐富此次快閃的體驗層次。（網絡圖片）

將快閃店融入這樣的街區場景，安踏也讓新品自然進入年輕人的日常漫遊路線。此外，安踏還通過一系列周邊豐富此次快閃的體驗層次，例如麵包羽絨表情包貼紙、多彩羽絨掛件、WAKUKU聯名毛絨玩偶等，讓產品創意延伸到更多細節之中。據悉，安踏宣布將在瀋陽、成都、泉州、深圳等城市開啟全國巡迴。