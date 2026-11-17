聽機械人彈奏鋼琴，喝機械人製作的咖啡是什麼體驗？11月16日上午，2026年APEC領導人會議周新聞中心的媒體參訪線路裏，中外記者走進深圳龍崗坂田的機械人街區，這條以「科技」為主題的參訪線路，被不少同行稱為「最像未來的一站」。記者跟團走完半日行程，最大的感受不是某台機械人多麼先進，而是「機械人成街坊」的日常感。



機械人變「街坊」

沿機械人大道前行，APEC「中國年」主題拱門迎客，色彩鮮亮的道旗迎風舒展。新石器無人配送車平穩穿行、主動避讓行人；機械人警務站裏，機械人「警員」已經上崗；大道兩側十幾個「機械人盒子」依次排開，展示AI教育、智慧康養、無人配送等真實應用場景。

據介紹，APEC會議周以來，街區日均客流超過1000人次，四成以上為國際訪客；街區投放超40台機械人，承擔警務、導購、巡邏安保、環衛清掃等工作；機械人表演亦由每天3場加密至日均6至7場，客流高峰時段幾乎每小時一場。

全球首家機械人6S店

參訪的重頭戲，是2025年7月28日在龍崗坂田開業的全球首家機械人6S店。「6S」即銷售、零配件、售後服務、信息反饋、租賃及個性化定制「六位一體」。門口8米高的機械人模型先聲奪人，店內常駐展示逾200台機械人產品，其中約30%為全球首發或首次商用。

「鋼琴大師」用七軸機械臂與靈巧手協作，奏一曲《茉莉花》；再往裏走，還有會跳街舞、能打一套像模像樣中國功夫的機械人，也能幫你檢查身體，還可以握上操作手柄，與朋友來一場機械人拳擊對決。康養理療區裏，按摩機械人、AI中醫理療設備已能夠幫醫生解放雙手。

機械人彈鋼琴。（香港01）

據港仔機械人駐場工作人員張先生介紹，店內AI中醫理療大模型與上海團隊聯合開發，以第一名成績通過國家中醫知識考核，會診準確率約85%。「可以把它當成一個老中醫這樣看待。」他透露，內地已有醫院引進這類理療機械人，輔助醫生緩解會診壓力，「香港（市場）也還沒有，但我們香港的門店正在籌備，馬上就要開業。」

該店海外市場部經理范斌吉接受採訪時表示，門店開業至今累計接待顧客約65萬人次，其中海外遊客約25萬。「這裏機械人的活躍度非常高，整個供應鏈條非常完整，匯聚了大量遊客以及專業的行業從業者。」

該店海外市場部經理范斌吉接受採訪時表示，門店開業至今累計接待顧客約65萬人次，其中海外遊客約25萬。（香港01）

談及機械人與日常生活的距離，他說：「很多人覺得一定要人形機械人到家中幹活才叫進入家庭，其實並不是。接待機械人、清潔機械人，已經在潛移默化地進入家庭，只是很多人還沒有那種感覺。」他舉例，一款小型人形機械人發布沒多久，已經下線超過5000台，「無論中國還是外國，很多人已經把這樣的機械人買回家，陪伴他們的小朋友。」

記者實測與機械人共舞

店內ROBOT SHOW舞台，機械人武術、街舞輪番上陣，台下快門聲此起彼伏。表演間隙，記者被主持人請上舞台，與一台人形機械人同台共舞，模仿它的動作，但不得不感嘆，機械人節奏分毫不亂，而記者只能自認「沒它靈活」，一段跳完已微微出汗。主持人的現場解說耐人尋味：「機械人來到這個世界上，需要做的就是替代我們人類，去做這些重複的、繁瑣的事情，讓我們有更多的時間聚在一起，開派對。」

記者實測與機械人共舞。（香港01）

宇樹科技（Unitree Robotics）人形機械人表演曾於央視春晚引發熱話的武術動作。（香港01）

人工智能6S店：AI的「大腦」就在街對面

街區不遠處是全球首家人工智能6S店；相比起機械人6S店側重具身智能的「肢體」，這裡則聚焦算法與智能體的「大腦」。

店內AI眼鏡、AI翻譯設備、AI玩具、AI耳機、AI吉他琳琅滿目，遊客可以體驗AI輔助糾正高爾夫揮杆姿勢，參觀24小時不打烊的數字人直播間，還能請機械人現場畫一幅肖像。記者順手接過機械人咖啡師製作的一杯拿鐵，從點單到出品不到兩分鐘。

工作人員溜機械狗。（香港01）

機械人做咖啡。（香港01）

在「造物HUB」，顧客點一下屏幕就能選設備、看方案，再到DIY區挑選屏幕、主板、結構件，動手「手搓」一個AI硬件智能體，而店內的口號就是：「人人皆創客、萬物可AI」。

半日的路線走完，回望這條街：機械人劇場、零部件超市、警務站、康養中心一應俱全，研發、測試、展示、運營的產業鏈條被具象成一個個可以走進去的空間。對來自全世界的APEC記者而言，這裏不只是一條參訪線路，更像一扇提前打開的「未來日常」的窗。