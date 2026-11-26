內地A股近期跌跌不休，上證指數昨日（25日）急跌2.03%失守3500點關口，收報3476.47點，連「資深散戶」胡錫進也忍不住發聲。



這位《環球時報》前總編輯收市後在微博發文，直言「我們今天都虧了，虧得很痛」，並將散戶形容為「用真金白銀支撐不斷後退的股市」的一群人，認為他們「值得好報」，更呼籲仍在股海浮沉的朋友「讓我們彼此抱一抱」。



上證指數昨日再度急跌2%，連「資深散戶」胡錫進也忍不住發聲。（資料圖片）

2023年6月高位「上車」 曾豪言不做韭菜

公開資料顯示，胡錫進於2023年6月26日、A股連續兩日大跌之際，宣佈開設股票賬戶「正式進入中國股市」，成為「股民老胡」。

上海證券交易所，是中國最早成立的證券交易所之一。成立於1990年12月19日，總部位於上海市浦東新區。是中國主要的股票交易場所之一，負責股票、債券和基金等證券品種的交易和管理。（網絡圖片）

他當時表明自己沒有額外信息渠道，希望「力爭少交學費」，炒股收益能跑贏銀行存款利率，「而不是成為新的韭菜」。

入市初期，他於2023年6月首度劃入10萬元（人民幣，下同），隨後多次加倉至約48萬元，其後總本金更陸續擴大至70萬元。

截至2024年6月開戶滿一年時，他自爆總虧損約74597元；至2024年7月浮虧一度突破10萬元。2026年11月跌市中則坦言「股票跌得心疼」。

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文宣布要進軍股市，並積極分享投資結果，與網民交流。（微博@胡錫進）

曾稱股民是「中國股市英雄」、「中國經濟真正的正能量」

胡錫進過往不時發表「胡式炒股金句」。他曾形容「股市很誠實，不會裝」，能夠暴露經濟與社會信心的種種問題。

今年10月30日上證指數跌1.44%時，他亦發文稱「非常心疼那些抄底被套的股友們」，形容他們是「中國股市的英雄」。昨日他進一步將散戶的投機行為定性為「世間最正派的投機」，認為他們是「中國經濟真正的正能量」。

胡錫進過往不時發表「胡式炒股金句」。（資料圖片）

網民反應兩極：有人共鳴，有人嘲「鱷魚眼淚」

對於胡錫進這番「抱團取暖」的言論，內地網民反應不一。有散戶表示共鳴，認為他道出了小股民在弱市中的無奈與堅持。

但也有網民嘲諷，指胡錫進作為擁有巨大話語權的「大V」，其虧損承受能力遠高於普通散戶，此番表態猶如「鱷魚的眼淚」，甚至質疑他是在為持續下跌的市場「維穩」打氣。無論如何，胡錫進的「炒股日記」已成為內地股民在跌市中調侃與取暖的另類指標。