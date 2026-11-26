Tesla創辦人、世界首富馬斯克（Elon Musk）日前隨美國總統特朗普（Donald Trump）赴深圳出席亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議，下榻深圳東海朗廷酒店。酒店區域總經理孫敬華透露，馬斯克入住了酒店的「蜜月套房」，房間面積達221平方米（约 2379 平方呎），每晚價格8000多元（人民幣，下同）。



特斯拉（Tesla）執行總裁馬斯克透過視訊參加「TomorrowX Summit」。（X@TomorrowXSummit）

深圳東海朗廷酒店。（網絡圖片）

據內媒《第一現場》報道，孫敬華介紹，蜜月套房是這家酒店第三大的房間。房間原本多用於婚慶，多是新郎新娘入住，內部設有多個化妝間，能直通宴會廳。孫敬華還表示，馬斯克此前在房間內接受《紐約時報》專訪時，背景正是深南大道。「當天大家看到他接受採訪，實際上就坐在蜜月套房的沙發區，後面是非常美麗的深圳灣美景。」

孫敬華還表示，馬斯克此前在房間內接受《紐約時報》專訪時，背景正是深南大道。（第一現場）

深圳東海朗廷酒店近期成為熱門「打卡」地，不少市民慕名前往，專門體驗馬斯克曾經坐過的梳化區域。

深圳東海朗廷酒店。（網絡圖片）

特朗普讚深圳酒店 每晚3.6萬套房訂至下周 漢堡套餐爆紅｜有片

據此前報道，酒店方面透露，特朗普曾當面大讚「非常喜歡」該酒店。目前該酒店總統套房已對外開放預訂，一晚售價約3.6萬元，訂單排至下周，連帶酒店推出的APEC限定漢堡系列套餐亦爆紅。