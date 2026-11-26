亞太經合組織（APEC）會議周期間，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）下榻深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）。11月25日，內媒深視新聞記者來到康萊德酒店探訪。據酒店總經理卡特介紹，普京在離店前留下了親筆簽名，並說「謝謝」。



俄羅斯總統團隊離店時，還特意留下伏特加等俄羅斯特產作為回贈。酒店餐飲部主管告訴記者：「經過這兩天的相處，總統團隊的隨行人員對我們非常信任。」

點圖看普京愛吃哪些中國菜：

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酒店總經理卡特向記者回憶了俄羅斯總統普京一行離店時的場景：「總統先生身邊有翻譯，他自己本身可以說簡單的中文。他說『謝謝酒店周到的服務』，並表示整個代表團對我們服務和設施非常滿意。」

記者了解到，普京此次下榻的康萊德套房沒有網絡平台預訂渠道。卡特表示：「對於酒店來說，套房不僅僅是一個商品，它更多代表的是酒店是否具備接待國家元首、重要政客和商界領袖的能力。」

點名要吃中國菜 離開前還專門打包上了飛機

餐食方面，酒店最初並未預計普京會食用酒店的中國菜。接到隨行團隊轉達「總統喜歡中國菜」的需求後，廚房團隊結合廣東本地特色調整菜單，最終確定由酒店全程負責代表團每日餐食。

普京點名要酒店的鮮沙薑焗閩東大黃魚，玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅和紅燒牛坑腩也在菜單之列。

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酒店中餐行政總廚歐國清說：「我們做的滷水豬腳、豬耳朵，味道非常好。總統先生吃完之後第二天又特意點了。反覆點的還有閩東大黃魚、玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅等，最後還打包上了飛機。」

歐國清還分享了一個細節，「工作人員每餐收餐時發現，盤子吃得非常乾淨」。隨行人員也向酒店反饋：

總統先生非常喜歡吃這裡的潮粵菜。

普京點讚深圳「最現代化、最具活力的大都市」

在APEC工商領導人峰會期間，普京表示，深圳是一個蓬勃發展，非常美麗的地方，堪稱是中國經濟發展成就的象徵。過去，在這裡居住的人口並不多，現在深圳已成為中國特大城市之一。「我們也樂見其成，也希望模仿這方面的成就。」