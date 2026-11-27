曾震動上海金融圈、涉及數以萬計中老年投資者的「金恪艷陽度假」集資詐騙及洗錢大案，於11月25日一審開庭。庭審當日，逾百名受害長者早早排起長龍等候安檢，令設有超過300個席位的視像旁聽庭幾乎座無虛席。公訴人當庭披露數據，全案受害投資人超過4.4萬名，累計募集資金達490億元（人民幣，下同），造成投資人經濟損失超過200億元。庭審最後，法庭宣佈擇期宣判。



上百名老人參與庭審旁聽。（時代財經）

據《時代財經》報道，本案被告包括被告單位金恪控股集團股份有限公司（下稱「金恪集團」），以及被檢察機關認定為幕後操盤手的被告人金文聘。案情指出，自2014年至2024年案發被查的十年間，金恪集團披上文旅、度假、康養及酒莊等實體產業外衣，在未取得任何金融牌照下，培養線下「養老管家」銷售團隊，並以免費一日遊、康養體檢及「子女般的關懷」作餌，客戶群體幾乎全部為50歲以上的中老年人。

成立十年，金恪集團一直用文旅產品吸引一些老人，並且引誘他們購買投資產品。（互聯網圖片）

金恪集團、艷陽度假被上海公安浦東分局通報，原因是涉嫌非法集資。（互聯網圖片）

公司對外推銷客房租賃收益權、度假會員及項目股權等多款理財產品，標榜年化回報高達6%至18.8%，實則是龐氏騙局。2015年至2018年，金恪承接了龐大的長者客群，將資金窟窿急劇放大。司法審計顯示，併購前艷陽度假自營酒店客房的超售倍數已達11.81倍；併入金恪後更飆升至驚人的30.96倍，即一間實體客房竟對應超過30份理財產品的權益承諾，底層資產徹底空心化。

截至2024年11月，金恪集團累計合同募資總額達490億餘元，銷售理財產品22萬餘份，涉及集資參與人66590人；扣除複投滾單後，未兌付本金274億餘元，實際造成投資人經濟損失200億餘元，最終受損投資人共計44187名，其中絕大多數為投入畢生養老積蓄的中老年人。

有年近七旬的受害長者表示，自2017年起前後投入數百萬元積蓄。不少到場旁聽的受害投資人表示，雖心知追回款項希望渺茫，仍堅持到庭旁聽，「至少要表達自己的態度」。

艷陽度假被上海公安浦東分局通報，原因是涉嫌非法集資。（互聯網圖片）

金恪背後的大老闆王建峰作為封面人物登過《中國林業產業》雜誌。（互聯網圖片）

幕後操控者獄中遙控 核心股東集體潛逃海外

庭審焦點集中於金文聘是否為集團實際控制人。翻查工商檔案，金文聘從未出現在股東或高管名單中，工商登記的實控人王建峰，連同股東朱懷峰、陳建東及艷陽系創辦人夏建文等台前核心人物，早於2023年兌付危機爆發前夕已攜家眷潛逃海外，無一到案。

報道指出，金文聘早在二十餘年前已深陷金融犯罪。金文聘早於2006年便因合同詐騙及非法吸收公眾存款等罪被判處無期徒刑。他在浙江及新疆服刑期間，結識獄友陳建東與朱懷峰，兩人出獄後聯同金文聘胞弟金文放創立金恪集團，金文聘則在獄中充當「幕後軍師」。

2017年7月，金文聘獲批保外就醫後，化名「金子墨」以「戰略顧問」身份介入公司運作；即便2021年被撤銷保外就醫重新收監，他仍透過有限通訊管道遙控集團事務。

庭上，金文聘極力否認指控，辯稱自己只是無償提供意見的外部顧問，並指其他股東逃往海外後，勸說他出面「頂罪」。然而，公訴人當庭出示多組鐵證反駁，指金文聘親自搭建數十個工作群組拍板人事與財務，且其親屬大額接收贓款。

金恪集團的辦公大樓人去樓空。（互聯網圖片）

七成資金填補龐氏黑洞 三條路徑洗白逾2億贓款

司法會計鑑定報告進一步揭露資金流向的真相。在可追溯的314億餘元涉案資金中，約69%被直接用於兌付老投資人本息及支付銷售團隊佣金，徹底淪為「拆東牆補西牆」；真正投入實體板塊的資金淨額僅約兩成，且多數用於收購背負巨債的空殼項目，加上高達5.7億餘元的高管異常支出及虛假大宗貿易損耗，令資金鏈終告斷裂。

此外，檢方指控金恪集團及相關人員透過三條並行路徑，掩飾及轉移逾2億元贓款，構成洗錢罪：一是透過內地空殼企業以「支付貨款」為幌子，經地下錢莊對敲兌換港幣，輸血予集團控制的香港保險及經紀平台；二是透過關聯公司向金文聘表弟陳傑轉帳逾2933萬元，購入杭州豪宅「綠城玫瑰園」代持，至2024年售樓套現2450萬元後，偽造借貸合約將贓款回流公司；三是繞過系統審批，由司機以行李箱分批運送逾500萬元提取的現金交付陳傑，刻意銷毀資金流向痕跡。

控方強調，金恪集團明知盈利模式無法覆蓋高息承諾，仍虛構資產瘋狂吸金並洗白犯罪所得，應以集資詐騙罪及洗錢罪數罪併罰。法庭在完成控辯雙方舉證及辯論後，宣佈本案將擇期宣判。