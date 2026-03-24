涉洗錢棄保潛逃　｢百億賭王｣林秉文於柬埔寨遭槍殺　多人伏擊掃射

綽號「鱸鰻」的台灣「百億賭王」林秉文，因涉洗錢案在潛逃出境兩年後，驚傳在柬埔寨遭人埋伏槍殺身亡。3月24日，台灣內政部警政署證實死訊，正透過駐胡志明市聯絡官與柬方對接，協助家屬處理後續事宜。



綽號「鱸鰻」的台灣「百億賭王」林秉文，驚傳在柬埔寨遭人埋伏槍殺身亡。（林秉文FB）

多名槍手街頭伏擊 百億賭王魂斷柬埔寨

據《柬中時報》的報道，今日（24日）西哈努克省警官表示，事發地點在西哈努克市1號區的某偏僻路邊，林秉文是在路上遭槍殺身亡，屬於預謀犯案，兇手是3到4人的團夥，抵達現場看到林秉文後立刻持槍對他掃射然後逃離，目前全案仍在調查，警方持續追緝嫌犯中。

綽號「鱸鰻」的台灣「百億賭王」林秉文，驚傳在柬埔寨遭人埋伏槍殺身亡。（台灣刑事局網站）

陀地搖身一變成博彩大亨 助資深藝人澎恰恰償還1.6億巨債

綜合《鏡周刊》、《TVBS新聞網》報道，56歲的林秉文發跡於新北市三蘆一帶，據傳為當地角頭（陀地），由於行事作風江湖味十足，因此有了「鱸鰻」的外號。

2008年，林秉文捲入中華職棒米迪亞暴龍隊假球案，被控以威脅、恐嚇、利誘等方式，逼迫球員打假球，被判刑兩年，易科罰金73萬元（新台幣，下同）。

56歲的林秉文發跡於新北市三蘆一帶，據傳為當地角頭（陀地），由於行事作風江湖味十足，因此有了「鱸鰻」的外號。（林秉文FB）

2013年出獄後，林秉文轉以企業家身份前往澳門成立「金星集團」，因緣際會下認識了澳門賭場大亨洗米華（周焯華）成為賭場貴賓廳「廳主」，因而有「百億賭王」之稱。

2021年，林秉文公開表示幫藝人澎恰恰處理高達上億新台幣的巨額債務，並透過旗下公司PGTalk協調債權人。後來，林秉文被控處理債務跳票，並與部分債權人失聯，他才表示已不幫澎恰恰處理債務，雙方合作關係終止。

涉洗錢遭通緝潛逃出境

2023年，林秉文涉嫌透過旗下經營的「PGTalk」平台，提供非法第三方支付服務，協助「88會館」負責人郭哲敏進行地下匯兌、洗錢，粗估經手匯兌金額高達217億154萬元，因而遭到新北地檢署起訴。

林秉文被起訴後以300萬元交保，但林秉文2024年11月初就請假不出庭，其後被新北地方法院通緝、沒收保金。

2023年，林秉文涉嫌透過旗下經營的「PGTalk」平台，提供非法第三方支付服務。（PGTalk臉書）

林秉文逃亡期間曾在FB發文稱自己「不是因為司法問題，是因為有個人因素、太多事情需要時間處理」，並透露願意回台灣面對所有指控。

據悉，台檢警單位曾有消息稱林秉文藏匿於美國洛杉磯，去年底再掌握消息他現身柬埔寨西港，疑似在當地跟大陸人士投資經營酒店賭場。