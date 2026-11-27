中國男籃在世界盃亞洲區資格賽第二階段賽事爆出大冷門，以80:82兩分之差不敵沙特阿拉伯，寫下33年來首度在國際賽負於對手的紀錄。



賽後「中國男籃不敵沙烏地阿拉伯」迅速登上熱搜榜首，前13條熱搜話題中更有10條與中國男籃有關，不少網民激動留言，質疑主教練郭士強的調度能力，要求他下台的聲音亦隨之升溫，有網民更怒批，「教練乾到這個份兒上要是還能接著幹，我真不知道這個行業還有沒有標準了！」



郭士強賽後受訪稱，這場比賽確實對球隊來講是一場非常重要的比賽，輸掉之後後面的排名狀況變得更為嚴峻，「主要就是三分命中率太低。三分命中率只有16％。機會是很多，而且機會都出來了，但是沒有把握住。」



中國男籃在世界盃亞洲區資格賽第二階段賽事爆出大冷門，以80:82兩分之差不敵沙特阿拉伯，寫下33年來首度在國際賽負於對手的紀錄。（FIBA）

據《搜狐網》統計，中國男籃對上一次因負面戰績攻佔熱搜第一位，已是亞運會期間接連不敵日本及伊朗。今次爆冷落敗後，輿論再次炸鍋，除了相關賽事話題洗版外，「郭士強換人」相關帖文亦衝上熱搜第4位，外界對球隊臨場調度及用人安排提出強烈質疑。

翻查兩隊交鋒紀錄，中國男籃過往在亞洲賽場對沙特阿拉伯具有壓倒性優勢，2005年更曾以88分之差大勝對手。然而相隔21年後，中國隊今仗卻以2分惜敗，前後對比落差高達90分，33年來對沙特不敗的走勢就此畫上句號。

不少網民激動留言，要求主帥郭士強下台。（微博）

郭士強在公布集訓名單時曾指出，今次集訓目標是全力備戰2027年男籃世界盃資格賽，並希望力爭兩勝以穩固出線會內賽的機會。如今首戰便意外吞敗，令中國男籃在後續賽程的戰術調整、陣容磨合以及全隊士氣重整均面臨嚴峻考驗。

隨著沙特奪下關鍵一勝，男籃世界盃分組賽戰績來到4勝5敗，吞敗的中國男籃則滑落至5勝4敗，分居分組第4、5名。

網民點睇：

郭士強歷史最差教練，兩輸日本韓國，輸沙特伊朗。

昏招頻出，上任後屢創恥辱紀錄，郭士強是否應該引咎辭職？

郭士強早就應該下課了，被韓國雙殺，在瀋陽慘敗本子，918在亞運會慘敗本子三隊二十分。今天又在世預賽輸沙特。他其實在被韓國雙殺時就應該下課。

