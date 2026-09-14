名古屋亞運｜中國男籃狂勝菲律賓44分踢對手出局　首名晉級8強

撰文：胡卉忻
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2026名古屋亞運會男子5人籃球今日（14日）進行分組賽最後一輪，提早鎖定出線資格的中國男籃以105：61大勝上屆冠軍菲律賓，豪取三連勝，以首名強勢闖入8強。這場狂勝不僅讓中國隊完美報回上屆準決賽遭反勝的「一箭之仇」，更直接送衛冕冠軍菲律賓回家。

中國前兩輪分組賽分別大勝哈薩克以及巴林，以2戰2勝、淨勝84分，提早出線。分組賽末戰，中國迎戰1勝1負得失分為27的菲律賓，後者曾在2023杭州亞運準決賽，中國最多領先20分情況下，最後時刻以1分優勢反勝淘汰中國，並最終奪冠。事隔3年，菲律賓今屆僅以本土球員應戰，缺少NBA球星卡拉臣（Jordan Clarkson），上屆功臣布朗尼（Justin Brownlee）亦因傷無緣。

杭州亞運．籃球︱布朗利（32號）的個人能力帶領菲律賓末段反勝中國晉身決賽。（資料圖片/新華社）
杭州亞運︱中國男籃半場擁18分優勢 最後3分鐘零得分遭菲律賓逆轉

今仗中國隊由廖三寧、龐崢麟、王俊傑、崔永熙及胡金秋出任正選，開局即打出一波7：0攻勢。菲律賓開賽3分鐘後才打破得分荒，隨後胡明軒替補上陣連轟兩記三分球，帶領中國隊迅速拉開比分，首節結束以36：16建立20分優勢。第二節菲律賓防線完全崩潰，半場前胡明軒上籃得手後，中國隊已將比數改寫為66：30。

下半場戰局已無懸念，但對菲律賓而言每分皆關鍵。由於分組賽次輪以4分惜敗同組巴林，菲律賓賽前得失分差為+27，若要以「成績最佳的兩隊分組第三」闖入8強，此仗輸球分差必須控制在38分以內（先前已結束比賽的另外兩組分組第3，約旦得失分差為-5、沙特阿拉伯為-11）。

名古屋亞運，中國男籃105：61大勝上屆冠軍菲律賓。（Getty Images）

然而菲律賓戰意低迷，第三節單節僅得10分，三節打完已落後40：79。末節最後5.1秒，中國隊在領先42分下主帥郭士強仍叫出暫停部署最後攻防，最終中國隊以105：61大勝44分，不僅以C組頭名晉級，更親手將菲律賓拉下馬，淘汰出局。中國隊今場共有7人得分達雙位數，其中王俊傑交出全場最高20分外加14個籃板的「雙雙」成績單。

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隨着分組賽全部結束，亞運男籃8強名單正式出爐。中國、韓國、中華台北以分組首名晉級；日本、伊朗、巴林次名出線；約旦與沙特則力壓菲律賓，取得最後兩席最佳分組第三的8強席位。中國隊8強戰對手將是沙特阿拉伯。

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