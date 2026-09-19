名古屋亞運｜中國男籃4強遭日本三線兵大炒　8年間亞洲霸主淪二流

2026名古屋亞運會男籃準決賽，中國男籃以77：97慘敗予東道主日本男籃，連續兩屆亞運會無緣決賽，20分差距更刷新了中日男籃對壘史上的最大敗仗紀錄。



日本隊今屆賽事並未徵召八村壘、渡邊雄太、河村勇輝以及歸化中鋒Josh Hawkinson等主力，連馬場雄大、渡邊飛勇、比江島慎等主要輪換球員亦告缺席。球隊僅以B聯賽年輕球員，配搭曾效力NBA騎士的備用歸化中鋒Alex Kirk出戰，陣容僅屬二、三線。

日本今屆亞運並未派出一隊球員出戰。（新華社）

中國男籃雖然缺少NBA球員楊瀚森與內線大將周琦，但仍有胡金秋、胡明軒、崔永熙等主力領銜，矢志奪金。然而這場理應勢均力敵的準決賽，由第一節起已呈一面倒。日本隊開局即打出9：0攻勢，首節以28：15遙遙領先。即使中國隊於次節一度將分差縮窄至8分，日本隊隨即再造一波11：0得分潮，半場完中國隊已落後30：49。

換邊後，日本隊第三節命中率高達73.7%，雙方分差最多達35分，該節完結時中國隊以52：83大幅落後。即使中國隊第四節力追，最終仍以20分之差黯然出局。

中國男籃77：97大比輸不敵日本，無緣亞運決賽。（新華社）

中國攻防全面失利 主帥郭士強拒評分只講努力

具備身高優勢的中國未能發揮內線威力，籃板球以42：47落後日本，更被對手狂摘18個進攻籃板。進攻端方面，中國全場投射命中率僅38%（日本為49%），三分命中率更低迷至28%。相比之下，日本隊三分球30射12中，單靠外線已比中國隊多取15分。

中國前鋒崔永熙賽後承認籃板球成致命傷：「我們平時籃板搶得不錯，但今天籃板球輸了，防守端我們也做得不好，我們投失了很多球，對方打了很多次轉換進攻。他們盡力打，而我們卻不夠努力。」中國隊長胡明軒亦直言：「我們在防守端出現了一些問題，包括溝通失誤，這讓對手的進攻運轉得非常流暢，迫使我們不得不跟着他們的節奏走。當我們試圖及時糾正這些問題時，我們已經落後很多了。今天很明顯，我們的比賽強度不如他們。我們在比賽中的反應速度可能亦不如他們快，我認為我們沒有為將要面臨的困難做好充分的準備。」

中國主帥郭士強賽後稱球隊十分努力，引起球迷不滿。（新華社）

賽後新聞發布會上，中國主教練郭士強拒絕評價表現：「我不給自己打分，也不給任何隊員打分數。這個夏天我們整個團隊都非常認真努力，都很辛苦。」主帥這番言論並沒能激起球迷對球員的理解，反而質疑其集訓方向與戰術部署出問題。

中國近年成績滑落 從亞洲霸主淪為二流

中國奪得2018年亞運金牌成為最後輝煌，2019年主場世界盃失利，之後更打破了從1984年洛杉磯奧運起從未間斷的參賽紀錄，接連無緣東京及巴黎兩屆奧運。

中國近年逐漸降格為「亞洲二流」，2023年杭州亞運準決賽遭缺少NBA球星卡拉臣（Jordan Clarkson）的菲律賓「二隊」反勝，僅獲銅牌。2024年亞洲盃資格賽作客以73：76不敵日本，打破長達88年在FIBA正式一級賽事對日本的不敗金身。及至2026年世界盃亞洲區外圍賽，中國隊兩度負於韓國，其後與日本交鋒中以19分慘敗，如今在亞運再創狂輸20分的恥辱紀錄，足證球隊已失去亞洲頂級強隊的穩定性，復興之路愈見崎嶇。