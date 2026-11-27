四川德陽一名27歲男子在女友突然離世後，特地返鄉協助辦理後事，豈料在喪事辦妥當天，他向已故女友微信發送「等著，我來了」的遺言後離家失聯長達8天。家屬及警方連日搜尋，直至11月27日，男子母親證實兒子的遺體在當地一個水庫被發現。



四川男子辦妥女友後事後水庫身亡。（互聯網圖片）

據《九派新聞》報道，27歲四川曾姓男子平時在成都工作，其女友則在四川德陽中江縣。前不久女友突然離世，曾男隨即趕回中江幫忙打理後事。11月19日下午4時35分，曾男剛為女友辦完身後事，便將私家車及車鑰匙留在家中，僅帶着手機便離家。

男子向母親微信轉賬1335元人民幣，回覆「喜靜勿擾」四字後便失蹤。（九派新聞）

曾男亦向曾借款2000元的同事留言交代後事。（九派新聞）

曾男母親表示，起初未覺異樣，直至當日下午5時28分，突然收到兒子透過微信轉賬1335元人民幣，追問緣由僅獲回覆「喜靜勿擾」四字，隨後無論視像通話或致電均無人接聽。家屬事後才得悉，曾男在失聯前曾向女友生前微信發送「等著，我來了」，但女友家人直至翌日在整理遺物及手機時才發現該訊息；同時，曾男亦向曾借出2000元給他的同事留言交代後事，拜託對方若工資有剩便交給母親。

警方接報翻查閉路電視，發現曾男蹤跡。（九派新聞）

警方接報翻查閉路電視，發現曾男當日下午步行經過附近油站，其手機信號於當晚8時30分左右最後出現在當地繼光水庫石壩坪段便告消失。失聯長達8天後，直至11月27日中午，曾男母親證實兒子遺體已在水庫尋獲。

事件登上微博熱搜並引發網民激烈討論。有網民感慨「還以為殉情只是古老傳說」，認為男子用情至深，雖可理解但不贊同；亦有網民批評其做法對父母不負責任，直言「好好活着才對得起女友和家人」。

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288