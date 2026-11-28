近日，山東濟南市醫療保障局官方視頻號舉行直播答疑期間，一名女主播疑誤以為直播已經結束，竟在鏡頭前辱罵一名諮詢政策的網民「腦子有病」，事件引發外界熱議。11月27日，濟南市醫保局發布情況通報，證實已解除涉事主播的勞動關係，並責令直播團隊停播整頓。



女主播辱罵一名諮詢政策的網民「腦子有病」。（互聯網圖片）

據《華商報・大風新聞》報道，事發於11月23日晚上8時許，山東一名男子進入「濟南醫保」官方視頻號直播間，當時鏡頭前有兩名身穿藍色襯衣、佩戴領結的女性工作人員正解答政策疑問。該名男子在評論區留言，詢問居民醫保、職工醫保斷繳後待遇等待期的問題。

這名男子稱，由於工作人員當時解答未夠清晰，他便再次追問，對方當時回覆建議他諮詢當地的醫保經辦部門。

男子表示，當時聽到女主播公然辱罵他，感到既錯愕又氣憤。（互聯網圖片）

令人意外的是，直播臨近尾聲時，其中一名戴眼鏡的女主播突然喊出該男子的網名，當眾辱罵：「xxx這個人腦子就跟有病一樣，他x老是問等待期等待期……」另一名工作人員接話說「這個等待期的問題確實很難說」，隨後戴眼鏡主播表情疑惑說，「誒，這個沒結束嗎？」疑似當時未察覺直播尚未切斷。

男子表示，當時聽到女主播公然辱罵他，感到既錯愕又氣憤，直言「難道結束了，你就能罵我嗎？我和你無冤無仇，我只是正常諮詢問題」。直播結束後，他立即翻看直播回放並錄屏取證。次日，他發現直播回放已被下架，頁面顯示「根據作者私隱設置，無法查看該內容」。

次日，男子發現直播回放已被下架。（互聯網圖片）

山東濟南市醫療保障局官方視頻號直播答疑期間，一名女主播辱罵網民「腦子有病」。（互聯網圖片）

之後他通過12345政務服務熱線等渠道投訴。濟南市醫保局其後於24日及25日兩度致電致歉，共溝通長達7小時。一名人事處的領導最初提出將涉事的勞務派遣人員調離崗位、取消年終獎及安排當面道歉，但男子認為對方代表官方機構在公眾場合公開辱罵人，要求依法依規嚴肅處理，所以拒絕接受初步方案。

官方通報：罵人主播被解除勞動關係。（互聯網圖片）

隨着事件發酵，濟南市醫療保障局於11月27日正式發布情況通報，承認11月23日「濟南醫保」視頻號直播間一名主播在回覆評論時「言語失當，冒犯網友」。通報指出，局方在事發後已向當事網民道歉，並展開嚴肅調查處理，目前已按相關程序解除與該主播的勞動關係，同時責令直播團隊停播整頓。局方強調將進一步加強直播團隊管理，感謝公眾監督。