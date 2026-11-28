湖南長沙40歲二胎媽媽劉女士（化名），近日因孩子突發高熱驚厥（發熱性痙攣），情急之下將右手伸入孩子口中防止咬傷舌頭，結果食指遭咬傷流血，她僅作簡單消毒便未理會，未料6天後手指紅腫劇痛，細菌更沿肌腱蔓延至手掌，險些壞死截指。醫生警告，人類口腔細菌極多，「人咬傷」感染風險甚至高於貓狗咬傷，一旦被咬傷，務必在24小時內就醫。



《瀟湘晨報》報道，劉女士右手食指僅輕微破皮、少量出血，痛感並不強烈，她簡單消毒處理後便繼續照顧孩子。受傷6天後，她的右手食指開始紅腫脹痛，並快速加重，局部皮膚發燙、緊繃發亮，出現劇烈跳痛，手指無法活動，夜間難以入眠，遂到醫院求診。

劉女士的右手食指癒合情況良好。（瀟湘晨報）

接診後，長沙市中醫醫院（長沙市第八醫院）星沙院區骨傷科三病區副主任禹曉東詳細詢問受傷經過，查體並評估感染範圍，判斷感染已累及手指深部組織。若不及時處理，恐致手指壞死甚至擴散至全身。團隊立即安排手術，為劉女士清理壞死組織並引流膿液。

由於感染已順着手指肌腱向上蔓延，手術切口延伸至手掌。術中，醫生仔細保護手指兩側的神經、血管，徹底清除壞死組織，反覆沖洗，並放置含抗生素的材料幫助控制感染。術後繼續抗感染、保護創面，並取傷口分泌物化驗，結果提示為人咬傷後常見的混合細菌感染。

經過一周規範治療，覆查顯示傷口細菌培養轉陰，醫療團隊為劉女士安排二期手術，在局部麻醉下進行右手食指清創及人工真皮植入術。術後兩個月，劉女士手指的傷口癒合良好，無明顯疤痕攣縮，手指屈伸、抓握等日常活動基本恢復正常。

長沙市中醫醫院（長沙市第八醫院）。（長沙文創藝術職業學院）

禹曉東提醒，臨床上「人咬傷」的感染風險甚至高於貓狗咬傷，哺乳期媽媽被嬰兒咬傷、家人打鬧或兒童互咬均屬高發情況。由於人類口腔寄居數百種致病菌，人咬傷後，致病菌潛伏期多為3至7天，往往外表看似癒合，細菌卻在深部持續破壞組織。等到出現紅腫、跳痛、皮膚發燙、手指活動受限等癥狀時，往往已發展成深部感染。

禹曉東指出，若不慎被咬傷，應立即以清水或生理鹽水反覆沖洗傷口深處，再用碘伏充分消毒，並切記不要立即貼膠布，避免密閉環境加速細菌繁殖化膿，同時務必在24小時內就醫，由醫生評估是否需使用抗生素，並連續觀察7天。