來自廣東的AI創作者崔澤（網名：Foyege）利用AI爆改《哈利波特》（Harry Potter），將金髮少爺馬份（Draco Malfoy；馬爾福）變成史萊哲林（Slytherin；斯萊特林）大小姐與哈利談戀愛，竟在海外社交平台突破3000萬播放量。

崔澤介紹，作品以東方含蓄情感及借鑑梁朝偉的細膩眼神戲來創作，後來更為了觀眾改寫成大團圓結局；面對華納起訴部分二次創作（二創）帳號的版權風波，他認為二創帳號被封禁大概是因「魔改」或涉及商業變現，他從未因二創盈利，至今未收到華納方面的通知。



（YouTube@Foyege）

《封面新聞》報道，談及創作初衷，崔澤直言最初僅抱住「蹭熱度」心態，只打算將作品放在海外社交平台，原本預估只有幾十萬播放量，「完全沒料到會爆火」。他將高傲毒舌的馬份改編為金髮大小姐，與昔日宿敵哈利產生曖昧情愫，兩人的戀愛又背負馬份、波特兩大家族的立場糾葛，藏着諸多秘密。

借鑑梁朝偉細膩眼神戲 不靠美劇式親熱鏡頭爆紅

在構思家族線時，崔澤會代入原著馬份父母的人物性格推演劇情，在不破壞原著人物底色的同時，衍生出新的故事線。前四集故事主體框架依托《哈利波特》原著框架，僅微調部分設定，沒有完全推倒重建世界觀。

對於作品爆紅的原因，崔澤認為，《哈利波特》本身擁有龐大的粉絲基礎，其次是AI實現的細膩人物表演，第三才是敘事劇本。同時，他塑造的女版馬份是網民口中的「頂級美女」，再加上第一集借鑑韓劇、國產偶像劇強戲劇衝突的橋段，很容易吸引海外觀眾的眼球。

（YouTube@Foyege）

崔澤介紹，在情感表達上，作品捨棄了美劇外放親熱戲，反而改成東方愛情含蓄內斂的特質，以及參考梁朝偉的細膩眼神戲打動觀眾，「沒有大的面部動作，光靠眼神就充滿情緒」。若AI無法完成鏡頭效果，他會用AE等傳統影視軟件去補全。

至於在內容參考上，崔澤幾乎不看其他AI短劇，創作不會對標同類AI作品，而是去觀摩影史經典電影，從中借鑑構圖、鏡頭語言與敘事邏輯，避免陷入AI內容同質化競爭。

（YouTube@Foyege）

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為觀眾棄悲劇改寫圓滿結局 暫未收華納通知

談及故事發展，崔澤提到，觀眾的真實情感反饋深刻改變其創作走向，作品更意外治癒了不少內心脆弱的觀眾，其中一名長期受抑鬱、焦慮困擾的30多歲泰國大學教授，因期待短片更新而重燃創作慾望及對生活的盼望。因擔心悲劇會加重觀眾的負面情緒，崔澤更將原定的悲劇結局改寫成圓滿結局。

作品爆紅後，版權爭議隨之而來，影視權改編方華納兄弟已對海外部分性轉馬份二創帳號提起訴訟。作為較早創作出該系列的創作者，崔澤表示至今未收到華納的郵件通知，並分析部分帳號被封禁，大概是因「魔改」或涉及商業變現行為。

（YouTube@Foyege）

崔澤介紹，AI改編的《哈利・波特》單集成本約1000元人民幣，但成本會隨着劇集時長增加上漲。同時，他強調這部作品屬於非商業同人，沒有任何盈利，純粹出於對《哈利・波特》的喜愛而創作。

崔澤（網名：Foyege）利用AI爆改《哈利波特》（Harry Potter），將金髮少爺馬份（Draco Malfoy；馬爾福）變成史萊哲林（Slytherin；斯萊特林）大小姐與哈利談戀愛。（封面新聞）

中專學歷爆紅反駁「讀大學無用」：學歷是入場券

崔澤只有中專學歷，作品爆紅後，不少年輕粉絲卻以他為例宣揚「讀大學沒用」。崔澤對此堅決反對，並提到步入社會後他需要付出數倍努力才能追趕別人起點，「學歷是入場券，不管做AIGC還是AI產品經理，它都很重要，不然你就要付出更多代價」，坦言若能重來一定會繼續讀書進修。

面對外界貼上的「成功」標籤，崔澤直言「我談不上成功者，只是拿到了階段性的小成果，還有很長的路要走。直到現在我都不覺得自己是在做短劇，我只是想把馬爾福（馬份）的這個故事講完」。