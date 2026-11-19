內地微短劇平台「紅果短劇」日前才大動作下架逾2萬部違規劇集，近期又因人氣女星趙麗穎提告AI換臉侵犯肖像權，再度引爆輿論風暴。該案已於11月10日在北京正式開庭審理，由於這是一線明星首度正面追究平台審核責任，外界普遍看好此案將成為同類官司的指標性判例。疑似迫於官司與輿論壓力，紅果短劇11月17日火速發布治理公告，宣布累計攔截下架4萬3992部肖像侵權作品，掀起內地網絡熱議。



不同於以往藝人維權多半只針對微短劇製作方提告，趙麗穎這回硬起來，直接將紅果短劇運營方、全資股東「北京抖音信息服務有限公司」以及一名未公開身份的自然人共同列為被告。控方指控涉案短劇未經許可，便透過AI換臉技術抓取趙麗穎的面部特徵牟利，要求立即停止侵權、公開道歉並進行賠償，不過具體求償金額並未對外明示。

趙麗穎慘遭「AI短劇盜臉」 相似度極高一眼即認出：

+ 7

隨著庭審消息曝光，紅果短劇官方隨即在11月17日發布《關於肖像侵權專項治理的公告》，強調平台全力整治自審、預檢與投訴三大環節。根據官方數據顯示，截至2026年10月，平台已累計攔截、下架及修復疑似肖像侵權作品高達4萬3992部，其中99%由系統主動前置攔截；今年8月上線的免費預檢工具也已檢測近80萬例物料，提前擋下逾9萬例不合格素材。由於紅果短劇與抖音皆位居內地APP使用率前5名，大動作整頓的時間點也引發娛樂博主聯想，推測正是受到趙麗穎提告的震撼彈影響。

事實上，陸劇圈慘遭AI換臉與聲音合成「毒手」的藝人遠不止趙麗穎一人，網友點名宋威龍、陳飛宇更是重災區，包括王星越、白鹿、虞書欣、趙露思等一線人氣演員，肖像與聲音都頻頻遭不肖業者盜用牟利。亂象曝光後引爆網友怒火，紛紛留言痛批AI換臉盜用明星的肖像賺錢，對他們的付出實在太不公平，有人則認為下架這樣的處理方式，對平台來說根本不痛不癢。

延伸閱讀：戚薇授權首部AI分身短劇 「裙底仰拍」視角遭網罵擦邊色情博眼球

+ 8

延伸閱讀：

趙麗穎病倒入院！疑舊疾復發 團隊鬆口「最新身體狀況」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】