深圳一名僱主近日崩潰發文，稱透過「天鵝到家」平台聘請的育兒嫂，入戶二十多天後被發現手指皸裂滲血，仍在為僅一個多月大、臉上有傷口的寶寶做面部保濕。家人帶其補檢後，驚揭該育兒嫂梅毒與甲肝抗體均呈陽性。目前寶寶檢測暫為陰性，但仍需多次複查。



「天鵝到家」是內地互聯網家政行業的頭部平台。該平台成立於2014年。（網絡圖片）

手指滲血仍為嬰兒做面部護理 平台體檢僅查乙肝

據商業新媒體36氪《BUG》欄目，該僱主透過「天鵝到家」平台聘請育兒嫂照顧初生嬰兒。入戶二十多天後，僱主發現阿姨手指皸裂、滲血，且那幾天阿姨仍在給臉部有傷口的寶寶做面部保濕。

家人不放心，帶育兒嫂到醫院檢查，結果顯示梅毒螺旋體特異性抗體及甲型肝炎病毒總抗體均為陽性。

僱主事後核查平台提供的上戶前體檢報告，發現傳染病檢測項目僅包含乙肝，並未覆蓋梅毒與甲肝。平台銷售此前曾告知，體檢按平台既有標準進行，若要增加項目須由僱主自費。

平台指抗體陽性不等於傳染 僅願退中介費

針對檢測結果，平台售後人員解釋，梅毒特異性抗體陽性不等於具有傳染性，該抗體可能在感染治癒後長期存在，是否為活動性感染需結合滴度檢查結果綜合判斷。

平台提出的處理方案為退還中介費及承擔本次檢查費用，但僱主明確拒絕，認為平台服務不符合相關規範，已透過深圳12345政務服務熱線反映，要求平台公開道歉、完善傳染病篩查項目，並保留起訴權利。

早在2020年8月，其前身「58到家」的江西分公司，就曾因保姆檢出梅毒抗體陽性被監管部門約談。（新浪財經）

體檢漏洞非首次 六年前已被約談

公開資料顯示，「天鵝到家」是內地互聯網家政行業的頭部平台。該平台成立於2014年，前身為58同城旗下的「58到家」，2024年，「天鵝到家」以100億人民幣估值入選《胡潤全球獨角獸榜》。平台累計註冊用戶超2260萬，規模龐大。

值得注意的是，早在2020年8月，其前身「58到家」的江西分公司，就曾因保姆檢出梅毒抗體陽性、未按國家分類標準體檢，被監管部門約談。

商務部早有規定：居家家政梅毒甲肝屬必查項

值得注意的是，根據2020年6月商務部與國家衛健委發布的《關於建立家政服務員分類體檢制度的通知》，家政服務按嚴格程度分為四級，居家家政須在一般家政基礎上額外增加梅毒抗體檢測，甲肝檢測亦屬基本項目。