300萬粉絲網紅直播現HIV藥　東莞醫院確診梅毒紀錄瘋傳　官方調查

近日，內地擁有300萬粉絲的跨性別網紅「起床了小澈」（本名李俊宏）的直播畫面出現疑似抗HIV藥物，與此同時網傳一份與該網紅本名相同的東莞市第九人民醫院住院記錄，被診斷為「梅毒」，引發熱議。對此，其本人發文否認，並公開檢驗報告，但遭網民質疑是P圖。



網紅「起床了小澈」，本名李俊宏。（微博@起床了小澈）

同名住院記錄顯示確診梅毒

公開資料顯示，「起床了小澈」是抖音顏值領域知名創作者，憑藉男裝颯爽、女裝驚豔的風格反差圈粉，截至2025年12月，粉絲數超306萬，作品獲讚破6345萬。

據《都市現場》報道，2026年1月10日，網民通過「起床了小澈」直播畫面發現，其梳妝枱出現一個藥盒，經識別為抗HIV處方藥「艾諾米替片」。據悉，該藥在內地需醫生對確診患者開具，普通渠道無法購買。

小澈在10日的直播中，意外被發現桌上擺著治療HIV的藥物盒。（都市現場）

艾諾米替片（商品名：複邦德），適用於治療成人HIV-1感染初治患者。（網絡圖片）

小澈當晚發文否認：「根本不知道那是什麼東西」，斥責造謠，但未解釋藥物來源或提供證據。11日，小澈在其社交平台發布檢測報告，顯示HIV抗體、梅毒特異性抗體等均為陰性，並承諾提供紙質報告。但部分網民指出，報告疑似P圖。

該網紅提供的檢測報告，各項指標均顯示陰性。（微博＠起床了小澈）

網傳東莞醫院就診記錄

此外，網上流出一份東莞市第九人民醫院（東莞市傳染病醫院）的就診記錄，該記錄顯示患者身份證號碼與該網紅戶籍地開頭一致，且與其小號發布的留置針自拍時間高度吻合。記錄顯示患者2024年9月6日被診斷為梅毒，不少網民要求小澈說明藥物來源及既往就診記錄矛盾點，但小澈對此並未正面回應。

網傳的就診記錄，就診醫院為東莞市第九人民醫院（東莞市傳染病醫院）。（都市現場）

值得注意的是，在2025年末至2026年初，多名網紅的直播中描述小澈背部皮膚異常粗糙，布滿顆粒狀凸起。

網紅「小黃豆」多次用「藤壺背」比喻其背部狀況，稱「螞蟻進去都會迷路」，並提及小澈在KTV脫衣後可見明顯皮膚問題。

主播「大雄」也曾在直播中透露，觸摸小澈背部時「特別拉手，摸一下一個顆粒」，並稱其參加活動時需用粉底液和遮瑕膏掩蓋皮膚狀況。

有網紅在直播時稱其背部特別拉手，摸一下一個顆粒。（都市現場）

東莞市衛生健康局：將進行調查核實

有內媒記者聯繫東莞市衛生健康局，相關工作人員稱，醫療記錄涉及患者私隱，需要保護。針對目前網上流出的診療記錄是真是假、是怎麼流出的、是如何流出的，將會進行調查核實。