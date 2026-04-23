湖南52歲工程師性情大變整日疑妻外遇　醫揭確診晚期神經梅毒

湖南一名52歲工程師近半年性情大變，不僅情緒起伏劇烈、頻頻懷疑妻子外遇，甚至出現攻擊行為，近3個月更伴隨步態不穩、手部顫抖與記憶力衰退等症狀。家屬原以為是精神疾病或認知障礙症，未料最終確診竟為晚期神經梅毒，醫生提醒，此類疾病潛伏期可長達數十年，若延誤治療恐造成不可逆腦部損傷。



性情突變易怒多疑、走路不穩

據《瀟湘晨報》報道，該名男子（化名老李）原本個性溫和，近期卻判若兩人。家屬表示，他不僅變得易怒、多疑，還會無故責罵甚至動手，生活功能也逐漸退化，包括走路搖晃、手抖、經常迷路等。

家人曾帶他就醫神經內科與精神科，先後被診斷為精神分裂症與早期認知障礙症，但治療效果不佳。直到轉診至精神專科進一步檢查，醫生發現其瞳孔對光反應異常，呈現典型神經病變徵象，經腦脊髓液檢測與影像檢查後，確認為晚期神經梅毒所致的「麻痹性痴呆」。

一度誤診失智 後確診「梅毒晚期」

所謂「麻痹性痴呆」，屬於神經梅毒的一種嚴重形態，會造成慢性腦部發炎，進而引發認知退化、精神異常及肢體功能障礙。與常見的認知障礙症不同，這類疾病其實屬於感染性病變，若能及早發現並治療，有機會控制病情；但一旦進展至腦部實質損傷，通常難以完全恢復。

醫生提醒，梅毒並非僅限於一般認知的性傳染病，若未妥善治療，可能潛伏10至30年後影響神經系統。由於早期症狀不明顯，臨床上容易被誤診為精神疾病或認知障礙症，民眾若出現性格改變、記憶力下降或不明原因神經症狀，應及早就醫檢查，以免錯失治療時機。

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