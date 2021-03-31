遭理髮店老闆監生用鐵鉗拔4牙傳慘死　廣州小柴犬已被尋獲無大礙

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-31 12:01

近日，廣州一段殘忍對待狗隻的影片在網上傳得沸沸揚揚。在影片中，一隻年幼的柴犬被綁在椅子旁，然後一名男子手持鐵鉗將小柴犬的牙齒拔掉。消息指該男子其後已將小柴犬丟棄。 隨後，有人發現路邊有一隻牙齒全被拔去的死亡狗隻，一度以為是影片中受虐的小柴犬。雖然其後證實死亡狗隻並非影片中受虐的小柴犬，但小柴犬的去向仍備受關注。 最新消息指，有動物義工已經找到小柴犬，經檢查小柴犬缺了4隻乳牙，但未傷及牙床。

廣州流傳一段虐待狗隻的影片（圖片可能引起不安，請留意）：

+ 10 + 10 + 10

虐狗影片是在3月27日時在網上流傳出來，影片中可見一名男子一手持鐵鉗，另一手掐住小柴犬脖子，並大聲說要將牠的尖牙拔去。拔牙過程非常殘忍，小柴犬發出慘烈叫聲，更嚇至失禁。

據悉事件發生在廣州，影片中的男子為一名姓周的髮型屋老闆。他將拔牙過程拍片傳給朋友，稱拔牙後已將小柴犬丟棄，結果朋友看不過眼，公開短片及對話截圖。

根據網上流傳的對話截圖，周男稱小柴犬是一隻自來狗，轉送給一名女性朋友後，小柴犬咬傷對方男友，於是周男將牠的4顆尖牙拔掉了，「（小柴犬）屎都痛出來」，然後「送好遠丟了」。周男還表示，「我不殺牠就算好仁慈了」、「一點野性都沒有，連小狗都可以欺負牠」。

事件曝光後引發網民憤怒，有人甚至去周男的髮型屋淋紅油，警方也帶走周男進行調查。不過周男怎樣也不肯透露小柴犬去向，令想救狗的人無從下手。

動物義工已經找到小柴犬，經檢查小柴犬缺了4隻乳牙（點圖放大）：

3月30日，有網民在廣州匯源小學旁匯源樓停車場發現疑似走失的斷牙小柴犬。後經本地流浪貓狗救助義工確認是走失的小柴犬。

義工表示，最新的檢查結果是小柴犬缺了4隻乳牙，未傷及牙床，以後換牙會重新長出來，小柴犬暫時當做流浪狗處理，之後會公布領養信息。

（綜合報道）