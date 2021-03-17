杭州51歲婦高齡誕下龍鳳胎　冒險只因「家裏太冷清」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-17 15:06

新生命的來臨固然令人開心，惟來自浙江杭州市的51歲周女士，卻冒着高齡生產的危險，於近日誕下一對龍鳳胎，而她冒險誕下第二胎的原因，竟然是因為家裏太冷清。

周女士表示，她已經有一個24歲的女兒，但近兩年女兒外出工作，原本熱熱鬧鬧的家變得愈來愈冷清，再加上自己和丈夫又非常喜歡孩子，因此兩夫婦萌起生二胎的念頭。考慮到自己的年齡和身體狀況，周女士最終決定進行輔助生育，並在上海進行了試管嬰兒移植。

周女士在醫院接受檢查。（都市快報）

考慮到周女士的年齡及輔助生育，其孕期承擔的風險自然比其他孕產婦更高，杭州市餘杭區第三人民醫院產科門診洪醫生格外細心仔細為她檢查。同時，在營養門診、孕產婦高危門診、市一產科專家門診的共同管理，以及周女士的積極配合下，她在整個孕期都沒有發生任何產科併發症及合併症，胎兒各項發育指標都在正常範圍。

直至懷孕第35周，周女士突然見紅被緊急送入醫院。由於新生兒早產，醫生立即為她剖宮產子。幸手術非常成功，周女士順利誕下一對龍鳳胎。

周女士順利誕下一對龍鳳胎。（都市快報）

據了解，年齡超過35歲的懷孕婦女都稱為高齡產婦。高齡產婦出現流產、早產、妊娠高血壓綜合症、妊娠糖尿病等異常情況的機率，比年輕的產婦要高，臨產分娩時也更容易發生宮縮不好、宮頸水腫、宮口不易開大等情況。

（都市快報）