北斗衛星定位斷線河北司機不憤被罰款自殺　專家：沒有訊號很常見

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-08 15:33

河北省滄州市貨車司機金某強，周一（5日）留下遺書稱，其駕駛貨車途經唐山市豐潤區超限檢查站時，疑因北斗衛星導航系統中斷連線被罰款2000元（人民幣，下同），決定在超限站服農藥自殺。他最終搶救無效身亡。 熟知內地道路交通法規的貨車維權專家王金伍稱，北斗衛星定位記錄儀的作用之一是限制司機疲勞駕駛，但衛星定位難以在所有地區全覆蓋，因此記錄儀有時會如同手機般沒有訊號，情況很常見。

據車輛定位設備運營設備公司工作人員介紹，北斗斷線原因可能與設備，欠費或訊號問題有關，而設備問題則分為本身有故障或人為關閉。若貨車駛入大山地區或偏僻地方，訊號就有可能受到干擾，會有短時間的斷線問題，但系統會自動恢復。

北斗衛星定位記錄儀採用是北斗+GPS雙模式。（網上圖片）

工作人員續稱，經查，金某強是沒有欠費，其貨車上的北斗衛星定位記錄儀於去年12月已經斷線。由於記錄儀使用頻率高，用戶又可下載App做監控，且記錄儀長期不連線，司機的所屬公司肯定會發出通知，因此他估計車主是一直知情。

對於衛星定位斷線，王金伍表示，重型貨車上的記錄儀成本價約200元至300元，一般用電信卡或者聯通卡，難以在所有地區全覆蓋。他介紹，衛星定位出現斷線的情況一般有三種，包括記錄儀質量差，運營商信號差，以及人為造成。

他舉例，衛星定位斷線後，司機有時候無法及時發現，當系統發現就會被罰款；若兩名司機每人一張卡，他們換班後忘記換卡也會被罰款。由於近兩年運輸行業不景氣，收入低，「司機對罰款有點承受不了」。

王金伍又稱，雖然貨車司機被罰款可以提出質疑、採取維權，惟因依法維權的成本很高，且訴訟受地域限制，只能在事發地進行，司機往返成本太高。

王金伍稱，衛星定位難以在所有地區全覆蓋，因此北斗衛星定位記錄儀有時會如同手機般沒有訊號，情況很常見。（網上圖片）

事實上，早在2012年，交通運輸部就作出規定，12噸以上固定參數和用途的車輛，例如貨運車輛和半掛牽引車輛等，都必須安裝北斗行車記錄儀。同時，旅遊車、巴士，以及運輸危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸品的專用車輛，都必須安裝北斗行車記錄儀。

北斗行車記錄儀屬於「黑盒」，它會實時記錄車輛的各種行駛資訊並向控制中心上報，是作為交通事故判定和維護司機合法正當權利的法定依據。

前述專家指出，記錄儀質量差、運營商訊號差都會令北斗行車記錄儀斷線。惟《觀察者網》報道，記錄儀是北斗+GPS雙模式，而北斗系統有53顆衛星，GPS系統有30顆衛星，是屬於全世界規模最大的兩個全球定位導航系統，同時失效斷線的可能性為零。

同時，中國有超過700萬個基站，數量佔據全世界70%，特別是在公路和鐵路沿線都有訊號加強，因此難以找到長時間行駛沒有訊號的地方，若長時間沒有訊號上報，系統才會判定為斷線，並會自動致電司機要求核實情況。因此，普遍性的「北斗斷線」說法是不成立。

（綜合報道）