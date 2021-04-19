抖音女神瞞男友嫁富二代傳已被退婚　家屬：事件影響女兒抑鬱病情

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-19 17:08

大陸抖音女神項思醒日前被爆多次出軌、約炮，在與CEO男友交往的同時，又與一名富二代訂婚。有知情者透露，與項思醒訂婚的男方家人因迫於壓力，最終決定退婚。 消息曝光後，項思醒一直沒有回應事件。項思醒父親昨日（18日）表示，女兒患有抑鬱症，事件對她造成太大打擊，影響了病情，希望給她多點空間才選擇沉默。項父未有證實退婚一事，但表明稍後會透過法律途徑解決事件。

項思醒。（網上圖片）

項父表示，作為當事人的家屬，他們並不是無話可說。但到目前為止，之所以選擇沉默，是因為事件給女兒帶來的打擊太大，他希望給女兒一點點空間，不想給她再增加精神負擔。他又稱，事件已影響了女兒抑鬱症的病情，令她的精神和身體狀況非常差，他們唯一可做的是在網上發布一條簡短的聲明。

項父指出，在他看來，女兒從校門出來後就被騙上了「賊船」，甚至還一直把對方當成是「好人」，正因如此，本次事件才會對她造成巨大打擊。他表示，真實的情況並非網上所描述的事情，認為網傳消息是有人在背後有意推動，相信總會有真相大白的時候。

據此前報道，項思醒的男友、杭州某公司CEO張科峰在網上發布一份65頁PowerPoint，內容為他在今年3月20日，發現與自己相戀兩年半的女友項思醒，竟與台州一位企業家的兒子徐某某訂婚。他當晚趕到舉辦訂婚儀式的酒店，在訂婚儀式上鬧場，隨後被警方帶走。

當晚在派出所調解未成，張科峰回到杭州後開始整理控訴和曝光女友的萬字長文。文中附上多張來自項思醒微信的聊天記錄截圖，內容主要講述兩人的相處經歷，以及他所謂的女方背地裏做了諸多「出格」的事情。

張科峰在網上直播時稱，該文章僅發送了給幾位好友，而寫文章的本意，是要發給項思醒的母親，以及徐某某的父母，目的是讓他們感到「羞愧」，從而阻止女友與徐某某結婚。隨後，張科峰被台州臨海警方控制。

張科峰在直播時辯解稱，自己從未授權公眾帳號刊發有關文章，他在拘留結束時才知道文章已在網上引起極大關注。（網上圖片）

據臨海市公安局出具的「行政處罰決定書」顯示，張科峰與項思醒因情感問題發生糾紛，遂用技術手段將對方手機內微信聊天記錄恢復，後將部分微信聊天記錄發送至微信朋友圈、項思醒的母親及其未婚夫母親。張科峰的行為構成侵犯隱私，且情節較重，遂對他處以行政拘留6日的處罰。

上周五（16日），張科峰結束了為期6天的拘留，並於當晚開直播辯解稱，自己從未授權公眾帳號去刊發文章，他在拘留結束時才知道文章已在網上引起極大關注。

該文章被廣傳後，有網民認為項思醒是貪圖錢財，想嫁入豪門。惟有知情者稱，項家的家境富裕，項父從事礦產相關生意，在當地一直很有名望，因此貪圖錢財的說法不成立。

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（都市快報）