山東男童網購「小魚」　來貨嚇傻全家　裏面裝的竟是兇猛的「牠」

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-26 19:30

現在科技太發達，網路購物快速又方便，深受許多民眾喜愛並時常下單訂購；最近大陸山東一名家長表示，孩子日前上網訂購小魚，收到貨時發現不對勁，驚見箱子上方有透氣孔，沒想到打開一看，竟是一隻縮小版的「泰國鱷」，當場整個驚呆了。

尖嘴從箱子透氣孔探出 開箱即攻擊家人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據內地媒體《封面新聞》報導，這個月22日，山東德州市一名男子宣稱，兒子日前在網路上訂購一隻不知名的小魚，當天他們收到賣家寄來的貨。準備打開時，卻發現有些怪怪的，箱子不但有透氣孔，甚至還有尖尖的嘴會伸出孔外透氣。 該名男子表示，隨後他們打開箱子一看，裡面竟然裝了一隻縮小版的鱷魚，目測長度約50公分。

男子回憶，打開當下鱷魚立刻對他做出攻擊行為，自己根本不敢將小鱷魚留在家裡給孩子玩，在驚嚇與無奈之餘，隨即將牠送至當地的野生動物園，經過鑑定品種為泰國鱷。消息一出，網友們議論紛紛，不少人直言太可怕，甚至還問：「這安檢是怎麼通過的？」

根據動物園的工作人員表示，這隻泰國鱷目前約3個月大，長大後體型可超過3公尺，泰國鱷個性十分兇猛，而且六親不認，飼養在家是非常危險的行為，牠又被稱為暹羅鱷，主要分布在東南亞的泰國、印尼、馬來西亞以及越南的淡水水域。

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