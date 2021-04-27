「熟蛋返生」實驗報告惹議　央視斥「侮辱性極強」出版雜誌被調查

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-27 12:33

河南鄭州市春霖職業學校校長郭萍，因在吉林省主辦的《寫真地理》雜誌，發表「用意念將熟蛋返生孵出小雞」的實驗報告引起熱議。 吉林省新聞出版局今日（27日）回應稱，已成立工作組進駐雜誌出版單位調查，若發現違規問題，將依照相關法規嚴肅處理。

涉事的兩篇實驗報告，分別於2020年6月和2021年3月，先後發表在《寫真地理》雜誌，內容介紹了郭萍指導學生運用自己的「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變成生雞蛋，再孵化出小雞的過程。

郭萍是該實驗報告的第一作者。（網上圖片）

事件除了引起網民熱議，官媒央視《新聞聯播》的「主播說聯播」更以侮辱性極強，傷害性更大評論此事。主播李梓萌表示，此種明顯不應該通過正常審核的所謂論文，到底是走了甚麼渠道得以發表？背後又有何利益關係？希望相關部門深入調查，對孵化出這荒誕論文的種種亂象予以堅決打擊。

據此前報道，在「雞蛋返生」實驗中，10名特訓班學生用超心理意識能量方法，將熟蛋變回生雞蛋，再將生雞蛋送到雛雞孵化場孵化，並且已經成功返生了40多枚。

《雞蛋返生孵化雛雞》實驗報告。（網上圖片）

公開資料顯示，《寫真地理》雜誌是經國家廣播電視總局批准，由吉林省新聞出版局主管、吉林省輿林報刊發展有限責任公司，共同主辦的國家新興地理綜合類專業學術理論期刊。

《寫真地理》是國內第一本囊括了旅遊休閒與人文地理範疇的雜誌。據介紹，2009年，該雜誌仍然是以旅遊為主打內容，惟近年《寫真地理》的內容改頭換面，大多刊登論文格式的文章。

（極目新聞／央視新聞）