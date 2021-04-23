「飛天之吻」醜到盡頭便是型　官方禁建「騎呢」建築注定失敗？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-04-23 07:41

近年來內地「醜」出國際的建築物層出不窮，由錢幣狀大廈去到三尊福祿壽均為人「津津樂道」。近日國家發展改革委印發文件，要求落實適用、經濟、綠色、美觀的新時期建築方針，嚴禁建設「醜陋建築」，這究竟能否扭轉乾坤，一改神州大地的面容呢？

建築暢言網選出2020年第十一屆中國十大醜陋建築（點圖放大）：

+ 17 + 17 + 17

規範建築形態一事在世界各地並不罕見，歐洲許多城市就正正有各種風格規範，規範範疇遠不止於密度及高度等標準。而在中國，如在西安、蘇州等歷史文化名城，在古城區都有明確的建築高度限制，而且還規定新建築的風格需與古城風貌及環境相協調。

在蘇州古城區裡，清一色的白牆黑瓦房子令遊人印象深刻，一走進去就聞到古書裡江南的味道。由於這些地方原本已經存在一種備受認可的建築美感，新建築需遵循原來風格並無爭議之處。此外，建築高度及密度一類限制有客觀標準，容易作出規範，這次發改委的文件稱要「嚴格限制建設500米以上超高層建築」，也是非常合理。不過去到美醜這方面，又如何規管呢？

內地「醜」出國際的建築物層出不窮（點圖放大）：

有景區為爆紅而建醜建築

不少人會說建築美醜並沒有絕對標準，沒有人會為了「要搞個醜東西」而建造新建築。不過公共建築領域的審美底線也是有跡可尋的，不然內地民間近年舉辦「中國十大醜陋建築」一類「選醜」活動，就不會引起廣泛共鳴。簡單而言，又「俗」又「土味」又「巨大」往往是這些醜陋建築的共通點。

不過諷刺的是，的確有些又「俗」又「土味」又「巨大」的醜陋建築偏偏受到另類民眾的歡迎。例如重慶一個景區的「飛天之吻」就在抖音爆紅，一方面網絡聲音大罵其「荒謬」和「醜陋」，另一方面卻有大量遊客前往「朝聖」打卡。建設方深諳現代人的獵奇心理及網絡生態，深知別具一格的醜態在今日更易爆紅，故藉著遊客「消費荒謬」的行為而獲厚利。

重慶的「飛天之吻」在網上爆紅，吸引大量遊客打卡（點圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

強力規管適得其反

如果由官方以強力方式介入新建築的設計風格，又是否可以一了百了呢？例如直接由官方邀請建築專家決定新建築的「顏值」是否合格，以作為新建築動工的條件。可以想像，所有又「俗」又「土味」又「巨大」的新建築將會從此消失。

但是在官方強力介入之下，建設方往往會選取「最安全」的設計方案，從此新建築的設計將會趨於類同。最終，內地城市為了整治商舖招牌而出現的統一「靈堂風」，恐怕會在建築物上重演。

早前上海一條街道的招牌統一換成「靈堂風」（點圖放大）：

促進美學討論 提升審美水平

歸根究底，醜陋建築大行其道還是與國民審美水平有關。若果市民嫌棄醜建築而少去這些地方，遊客也不專程到醜建築打卡，按常理講應該不會再出現這類新建築。美學復興其實也應該是中華復興的一部分，促進公眾的美學討論，在學校裡加強美學教育，是長遠使醜建築消失的正途。

在短期來講，地方政府在審批建築方案時，特別是體育館及博物館一類公共建築，最好可以引入多一些公眾參與，簡單如舉辦公眾論壇講解設計意念，以及舉行網上投票選舉，也可以大大促進公眾的美學討論，相信亦可避免奇葩建築「橫空出世」。

👇👇👇按圖看內地15個黑人問號景點👇👇👇