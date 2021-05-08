內地畫家新作反諷G7會議涉華言論　與八國聯軍對比：還在做夢

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-08 12:50

當地時間5月5日，七國集團（G7）外長會議發表聯合公報，就涉港、涉疆、涉藏問題，及東海、南海局勢表示關切，並對中國「侵犯人權」表示不滿。 周五（5月7日）上午，內地畫家「烏合麒麟」在微博中發布新畫作，對G7會議指責中國的言論進行反諷，將與會代表與八國聯軍相提並論，並配文「上次這幫傢伙為了中國搞在一起還是1900年。一百二十年了，還在做夢」，引發廣泛共鳴。

「烏合麒麟」在微博發布新畫作。（微博@烏合麒麟）

「烏合麒麟」的新畫作，是以今次G7外長會議的一張與會代表合照為創作靈感，並將他們與上世紀對中國進行掠奪的八國聯軍相提並論。畫作中的人與八國聯軍的穿著打扮一致，均有佩戴黑色口罩，並以保持「社交距離」排列站開。

除此之外，畫作中還在G7下面的「United Kingdom」前加上「Invaders（侵略者）」的字眼，並將年份改為八國聯軍侵華的「1900」年。

另外，在畫作的角落中還站著一位「與眾不同」的印度代表，暗示今次G7外長會議邀請印度作為非正式成員參會，而他戴著白色口罩、吊著鹽水的形象，亦反映印度的新冠肺炎疫情失控，印度代表團中有2人確診，還要帶病參會。

值得關注的是，「烏合麒麟」逼真的畫風以及其配文「老照片」，令不少網民誤以為這就是一張照片，「真的是老照片嗎」、「不能說不像，只能說完全一樣」。另外，共青團中央亦對該畫作進行轉載，並配文「做了一百二十年的夢」。

據了解，「烏合麒麟」曾自稱自己是「戰狼畫手」，其多幅畫作因畫風銳利被廣泛關注，包括去年11月外交部發言人趙立堅在Twitter發布的一張澳洲士兵用刀抵着一名阿富汗兒童喉嚨的漫畫。

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（南方日報/中國網）