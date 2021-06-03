浙江漢每日食8粒维生素導致肝衰竭　醫生籲服保健品前做把關評估

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-03 22:01

周四（3日），一條「男子每天8颗维生素吃出肝衰竭」的話題登上微博熱搜榜首，引發廣泛關注，官媒《人民網》更是呼籲「保健品別亂吃」。 據了解，浙江杭州一名男子為了提升免疫力，開始服用維生素，見效果不顯著後，決定加大劑量至每日8粒。半個月後，他患上藥物性肝炎，導致肝衰竭。 對此，有內地醫生建議，服用保健品前最好請醫生把關評估，有脂肪肝等疾病的患者應盡量避免。

「男子每天8颗维生素吃出肝衰竭」的話題登上微博熱搜榜首。（微博）

今年53歲的陳先生因為身體變差、經常感冒，決定服用保健品增加免疫力，經過朋友推薦，他最終選擇了一款進口的複合維生素。起初，他嚴格按照說明書上「每日1粒」的劑量進行服用，但一周過後，陳先生的身體並無太大反應，令他產生「我的身體太弱補得還不夠多」的想法。

於是，陳先生決定加大劑量至每日服用8粒複合維生素。然而，陳先生的身體變得更加糟糕，不到一周的時間，他就出現乏力、胃口不好，又過了10天，他還出現了小便發黃、皮膚發黃等症狀。意識到情況不對的陳先生，決定到醫院就醫。

經過浙江大學醫學院附屬杭州市西溪醫院的檢查後，判斷陳先生已經嚴重到肝衰竭的程度，又接連排除了病毒性、免疫性等原因，最終考慮是藥物性肝炎，並很快通過詳細問診鎖定「元兇」為進口的複合維生素。於是醫生要求陳先生立即停止食用複合維生素，在持續一個月的護肝、抗氧化、改善肝臟微循環等系統治療後，陳先生的各項指標恢復到正常水平。

呂鐵鋒醫生建議，保健品千萬不能自己亂吃、亂用。（微博@錢江晚報）

在此期間，陳先生對於自己吃維生素導致肝衰竭表示疑問，「維生素是我們每天都得攝取的營養成分，怎麼也會吃出問題？」他的主治醫生呂鐵鋒表示，「各種保健品吃進肚子以後，通過腸道吸收再進入到肝臟代謝，接著就有兩種致毒的可能，一是吃進的保健品本身有毒，結果可想而知，另一種就是保健品服用過量，工作量大大超出了肝臟的負荷，便將其累倒。你吃維生素相對別的保健品確實已較安全，可你從推薦的一天1顆加量到8顆，肝臟怎麼受得了？再加上你原先就有脂肪肝，肝臟的功能就比健康人群要弱，現在等於是雪上加霜。」

對此，呂鐵鋒還提醒民眾，保健品千萬不能自己亂吃、亂用，最好能先請醫生把關評估，尤其是本身就有脂肪肝、乙肝等肝臟基礎疾病的人，應盡量避免，以免發生藥物性肝炎，嚴重者可能危及生命。

（錢江晚報）