內地高考｜弟弟藏姐姐准考證遭網暴　姐姐：他不是故意的，很痛心

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-09 21:39

今日（9日），話題「弟弟藏了姐姐高考准考證」登上微博熱搜，引起廣泛關注。不少網民直言「熊孩子回家挨揍」，亦有人譴責弟弟行為，認為其是故意為之破壞姐姐前途，更有輿論指向性別議題。 惟當事人姐姐回應事件指，平日姐弟感情很好，弟弟行為絕非網傳「故意藏證件」，對於不明真相的網民惡毒辱罵弟弟感到非常痛心。

據《燃新聞》消息，周二（8日），內蒙古赤峰一位高考考生的母親在考場外向警方求助，稱孩子未帶准考證，警方隨即駕車帶家長回家尋找無果，後來發現是弟弟將姐姐的准考證藏起，無奈之下，家長從幼兒園將弟弟接回家，弟弟從樓下草叢中將姐姐的准考證找出，姐姐才按時參加了高考。

事件一經報道，便受到廣泛關注，更在微博上收穫了6.2億的閱讀量，一時之間弟弟成為網絡攻擊的對象，不少網民認為弟弟是故意為之：

「這不得往死裡揍？」。 「說明這弟弟挺壞的，知道是重要的東西，故意藏起來」。 「不是重男輕女的家庭幹不出這種事」。 「細想之下，這條新聞並沒有多麼好笑，小孩子可能也並不是什麼天真頑皮」。 「就算按時參加了考試，考前緊張心情和疲憊的身體就不會對成績有影響嗎？這種就應該拉到派出所教育禁閉幾天」。

姐姐闢謠弟弟藏自己准考證亦登上微博熱搜。（微博）

針對網絡上對於弟弟的一片罵聲，當事人房同學闢謠指事實並非如此。據《觀察者網》報道，房同學表示，自己遺落的其實是身份證，弟弟讀的是小學並非幼兒園。弟弟將自己的身份證藏在草叢裡也並非故意，而是當時急於找一個保險的地方幫自己保管證件。

房同學說，周二早上，等待入考場前，她發現自己的身份證落在家中，於是趕緊告訴了媽媽。民警送房媽媽趕回家的路上，媽媽給弟弟的電話手錶打電話，讓其把姐姐的身份證找出來。但弟弟上學要來不及了，就把姐姐的身份證帶出了門，等不來媽媽的弟弟便找了一片草叢，把姐姐的身份證藏在其中，匆匆忙忙上學去了。於是便有了，「媽媽在家找不到身份證，民警把在學校裡的弟弟喊了回來，從草叢裡找到了姐姐的身份證」的相關報道。

房同學又稱，「沒想到我就求助了一下警察叔叔，後續就發生這樣的事情，我本人出面回應澄清還被很多人抨擊。」她表示，平日里姐弟倆的感情很好，弟弟非常聽自己的話，對於一些網民不明真相就惡毒辱罵弟弟而感到非常痛心，呼籲眾人不要再惡意攻擊弟弟，「他不會做出在這麼重要的時候把我的身份證藏起來的事。這是基本，不成立的。」