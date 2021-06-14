裝聾作啞藏精神病院　湖南16年前命案逃犯忍不住與院友聊天終敗露

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-14 15:17

浙江寧波市一名「精神病人」，去年4月入住當地一間精神病院，在長達一年多的時間內都沒有說話，外人都以為他是聾啞人，惟他近日突然向院友吐露真言，稱自己名叫欽某全，來自湖南。 讓他沒想到的是，院友只是間歇性發病，之後更用紙筆記下他的名字交給醫生。警方輾轉下得知其名字後調查，竟發現欽某全涉嫌一宗16年前的命案。

欽某全涉嫌一宗16年前的命案。（寧波晚報）

《都市快報》報道，去年4月，寧海躍龍派出所接報，轄區內有一名疑似精神病人乞討流浪。警員將他帶回派出所，與他多次溝通交流無果，又未能查出他的真實身份，遂以為他是聾啞人，於是將他送到寧海縣民政局救助站。

當時，該名流浪漢身邊有一名疑似女性精神病患者，兩人均被救助站送到精神病院─寧海同瑞醫院接受治療。醫院負責人透露，流浪漢入院時，院方已知道他並非精神病人，但對方又不肯開口說話，因此不確定他是否聾啞人，於是暫時留在醫院。

去年11月，躍龍派出所聯合救助站按照公安部和民政部處置政策，為該名流浪漢取名「寧某宜」登記戶籍，並辦理低保。警方一直關注「寧某宜」的治療進展，有專門的社區民警與醫院的工作人員聯繫溝通。直至近日，警方接獲院方通知，「寧某宜」不像精神病人，也不是聾啞人。

原來，「寧某宜」有日與院友聊天，透露自己是湖南人，更講出自己及其家人的姓名。然而，該名院友是一位間歇性精神病患者，他將「寧某宜」提及的名字用紙筆記下並向醫生報告，後者又向救助站匯報，救助站再向警方報告。

警方調查後，發現「寧某宜」提及的名字中，其中一人涉及湖南洪江一宗命案。經多方核查，警方懷疑他可能是在逃疑犯，故意通過裝聾作啞逃避追捕。6月1日，警方傳喚「寧某宜」到派出所，對方或預感到自己的身份暴露，終於承認自己叫欽某全，曾於2005年8月與當地鐵路工程包工頭發生矛盾，殺死對方後逃跑。2012年，他曾被警方拘留，因身份無法查清，後被教育釋放，一直在外流浪。

報道指，欽某全已留在寧海縣6年，被警方發現前，他一直都在當地一間非營利性的免費互助素食餐廳「雨花齋」用餐。「雨花齋」義工稱，欽某全很有禮貌，雖然可看出他沒甚麼文化，但其他方面都正常，飯量比較大；由於疫情爆發，「雨花齋」只能關門，義工之後一直沒有欽某全的音訊，「再聽到他的名字時，是警察找我核實情況，說他是個『重犯』」。目前，欽某全已被移交湖南洪江警方處理。