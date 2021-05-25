遭中國官媒刊文嘲諷「碳排放不少」　環保少女：這是「肥胖羞辱」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-25 12:02

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）本月7日批評中國碳排放超過所有已發展國家總和，遭到多間中國官媒反擊。《中國日報》官網發布的一篇文章，更嘲諷她「成長過程中碳排放其實並不少」，結合文章搭配的照片，網民認為是在揶揄其身材。 通貝里本人則在Twitter上回應：「被中國官方媒體『肥胖羞辱』（fat-shamed），即便按照我的標準而言，這也是相當奇特的經歷。但這絕對可以寫進我的履歷。」

《中國日報》官網這篇轉載於微信公眾號的文章，抨擊18歲的通貝里是「嘴炮環保主義者」。文章寫道：「如果只是搞環保，也算是造福人類。但是，這位公主沒有種過一棵樹，沒有去沙漠種過一片草，反而四處亂竄，她舉著大量抗議的紙牌，倒是挺污染環境的。雖然其自稱是素食主義者，但從成長結果看，碳排放其實並不小。」

Being fat-shamed by Chinese state owned media is a pretty weird experience even by my standards. But it’s definitely going on my resume. https://t.co/VfSEHU5N1A — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 21, 2021

有網民認為，結合文章配發的圖片來看，這段諷刺意味頗濃的文字，也羞辱了通貝里的體型。

事實上，該文章是對通貝里今年5月初一次表態的回擊。由美國前政府高官組建的智庫榮鼎集團（Rhodium Group）當時發布演算數據指出，中國溫室氣體排放量2019年佔全球的27%，排放量最大；美國佔11%，為第二大環境污染國。報告強調，中國的排放量近30年增長了兩倍多。但在人均排放量方面，中國仍低於美國。

2021年4月30日，通貝里在聯合國大會發表演說時神情激動，得到了會場的全場掌聲。（資料圖片／美聯社）

通貝里對這篇報告點評說：「除非中國徹底改變（環保）方針，否則我們無法解決氣候危機」，「中國的碳排放超過所有發達國家總和」。

通貝里的這一表態遭到了多間中國官媒的抨擊，不過主要論點大多集中在中國人均碳排放並不高、中國為發達國家民眾生產大量高排放的消費品等等。《中國日報》網站轉載的微信公眾號文章，也指責她「目的就是給發展中國家搗亂」，「是西方政客手下的不同棋子而已」。

（綜合報道）