疫情下香港外傭荒未見曙光　「身價倍增」背後外傭其實有苦難言？

「恍如到家裡搶人般，中介公司職員更即時帶她收拾行李離開，那天我有報警！」外傭僱主鄭女士憶述1月末，一個平常的星期天，原本正放假外出的外傭突然帶同中介公司職員回家跟她談判，要求提前離職，令她慌張不已。



本港疫情久未止息，政府一再宣布收緊入境措施，在一系列熔斷禁飛令下，海外傭工來港頻頻受阻，釀成外傭供求嚴重失衡。為解燃眉之急，不少僱主不惜出高價聘請本地完約外傭，一班「工人姐姐」霎時身價倍增。

有中介公司更乘機從中取利，教唆傭工提早終止僱傭合約更換僱主，令一眾僱主苦不堪言。自入境處嚴厲打擊後，「跳工」行為稍為緩和，但對部分外傭來說，這卻令她們有苦難言。

說走便走 稱新僱主開價近萬元 離職後還說謊誣告逼付賠償金（點圖了解更多鄭女士的個案）▼▼▼

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鄭女士去年10月聘請新外傭，月薪為法例規定最低工資的港幣4,630元，主要負責清潔、帶其四歲孫子上學和到公園玩耍。鄭女士一家七口，惟家中只有三間房，無法為外傭安排獨立房間，於是安排她睡在其中一間房的雙層床。鄭女士指，外傭為人一向寡言，甚少跟自己有衝突。豈料，新外傭工作剛剛三個月，一天突然帶同中介公司職員上門談判，要求即時離職。「她（外傭）沒有通知我的，說走就走。」雙方還未有達成共識，中介公司已經著外傭收拾個人物品離開，鄭女士形容當時情況「很猖狂」。帶走外傭的中介公司更表示，新僱主願以港幣9,800元月薪聘請該名外傭，「我真的沒本事支付，她要走也沒辦法」。

更令鄭女士氣憤的是，外傭在談判期間聲稱要照顧患癌病人，與原本只需照顧小朋友的協議有出入。鄭女士解釋，自己之前患有癌症，但經過治療後，身體已無大礙，根本不用外傭照顧。面對突如其來的指控，鄭女士直批不合邏輯，但雙方各執一詞，無奈之下，鄭女士只好報警。根據《標準僱傭合約》規定，僱主和外傭均有權終止合約，但要發出不少於一個月的書面通知，或向另一方支付一個月工資。鄭女士稱，外傭沒有提早作出離職通知，按規定理應向僱主補回一個月工資作償，不料外傭非但沒有補錢，離職後更多番向她追討1月份工資、假期補錢及機票費用，她對此堅拒。意想不到的是，鄭女士後來接到勞工處電話，處方指外傭投訴她違反僱傭條例，對方更堅稱曾提早通知她終止合約的意願。事件目前由勞工處跟進中，或要展開司法訴訟。鄭女士推斷，是中介公司利誘外傭跳槽，並教唆她到勞工處說謊誣告。經歷連番鬧劇，鄭女士無奈表示短期內也不敢再聘請外傭，擔心外傭會再被搶走：「連同中介費和保險費，共花了一萬多元請她回來，做幾個月又辭職，難道我是替人培訓工人的嗎？」

在港外傭供不應求 中介趁機牟利

本港外傭主要來自菲律賓和印尼，因全球疫情嚴峻，港府一再延長地區性航班「熔斷機制」安排，這兩個國家亦受影響。加上本港的檢疫酒店長期供不應求，導致大批海外傭工無法來港，僱主聘請海外傭工的成本因而大增。根據外傭僱主關注組召集人徐曉彤提供的數據顯示，今年2月聘請海外菲律賓女傭的成本，計上中介費、檢測及隔離酒店費用，增至26,000至30,000元不等，相比疫情前約12,000至15,000元的聘用成本，現時無疑令僱主的負擔加重。因此，徐曉彤指大多僱主寧願以高薪聘請本地完約外傭，也不敢向海外傭工招手。這不但能減省隔離和檢測等巨額費用，更可避免外傭因染疫或航班取消而無法如期上班的風險。

僱主爭相聘用在港外傭，導致本地外傭短缺問題越見嚴重。有見市場需求急增，入境處因而對完約外傭行使酌情權，批准外傭在合約屆滿或提早終止後，續以訪客身份申請延長不超過一個月的逗留期限，允許她們趁這段時間尋找新僱主。徐曉彤指本屬善意的舉動，孰料助長了外傭頻繁「跳工」的行為。香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭指，有中介公司的確會教唆外傭乘機解除合約，另覓新僱主，「有很多中介公司教外傭如何誣衊僱主，例如說僱主打她。」廖翠蘭指，有中介公司會力勸即將約滿的外傭，不要跟原僱主續約，並以4,000元獎金利誘外傭另覓新僱主。這樣一來，中介公司就等同做兩單生意：「幫助外傭找新僱主可以獲利，幫助舊僱主尋找新外傭又可以獲利」。

外傭頻跳工 入境處打擊應對

根據入境處數據顯示，於2020年一共接獲29,811宗外傭在合約屆滿或提早終止後，續以訪客身份延長在港逗留期限的申請，其中佔九成半以上的申請獲批。然而，自入境處於該年底取消延長外傭在港逗留期限的安排後，申請數字隨即大減65%，外傭提前解約問題有見改善。2021年，入境處共接獲10,590宗申請，其中只有約一半申請被獲批。外傭提前解約的個案大幅減少，但入境處對每個申請的審核力度卻較以往嚴謹。入境處回覆查詢時指，在處方取消延長逗留期限安排前，於2019至2020年間，外傭涉嫌「跳工」被調查的個案分別有1,709宗及1,776宗；當中簽證申請被拒的只有267宗及319宗。到2021年，延長逗留期限安排被取消，處方加大打擊「跳工」力度後，該年度外傭涉嫌「跳工」被調查的個案大幅增加至5,844宗，簽證申請被拒的數目也大幅上升至2,833宗。

簽證不獲續批 疫下無家可歸

顧此失彼，在入境處的嚴厲打擊下，有外傭擔心提早解約，會使自己不獲批新的工作簽證，因此即使工作上遭遇不公，也只能啞忍。來港工作4年多的菲傭Angeline，今年1月初被入境處指控「跳工」而拒發簽證。Angeline的前僱主不但讓她睡在洗衣房的地下，更長期沒提供足夠食物，導致她的體重於三個月內大跌13公斤。面對僱主各種剝削，Angeline做滿三個月後，於去年11月選擇和僱主提早解約，及後亦成功覓得新僱主。豈料，當她向入境處申請新的工作簽證時竟遭拒絕。即使Angeline三度向入境處上訴，並提供睡在洗衣房地下的影片，作為被僱主剝削的證據，還是不被接納，須於簽證到期日（2月17日）或之前離港。正當Angeline打算回鄉之際，接受新冠病毒檢測卻呈陽性結果，Angeline必須按規定居家隔離，但由於她已無法回到前僱主家中，最終只能露宿公園。

入境處矯枉過正 殺錯良民

香港亞洲家務工工會聯會幹事Jec表示，包括Angeline在內，被入境處指控「跳工」而拒發簽證的外傭，今年首2個月就已接獲5宗求助個案。她指，入境處打擊外傭「跳工」的政策，對外傭一方而言，本身就存在不公。在此制度下，外傭即使遭到不合理對待，也難以提早終止合約，否則會被視為「跳工」，有可能被入境處拒批工作簽證。Jec更指出，政府對「跳工」的定義欠透明，令她們無所適從：「Angeline服務第一任僱主長達4年之久。若說一年內提早解約兩至三次是跳工，那麼終止一次理應是可以接受，但處方依然拒批」；加上入境處一般在處理投訴個案時，不會詢問外傭提早終止合約的因由：「若他們指控你在『跳工』，那麼你在香港的工作就結束了，你必須回到你的國家。」她亦解釋，外傭提早終止合約大多基於三個原因，包括被僱主虐待、生活條件惡劣，以及沒有足夠食物：「這些都是大多數家庭傭工無法繼續履行合約的原因。」「若他們指控你在『跳工』，那麼你在香港的工作就結束了，你必須回到你的國家。」

聯合家庭傭工工會主席Raith亦表示，自去年5月至今年1月，工會一共收到11宗有關外傭被入境處指控「跳工」，被勒令返回原居地的個案。她指出這些個案中，有些是被僱主單方面終止合約，卻得不到明確合理的原因，但後來找到新僱主後，欲申請新的工作簽證時卻遭入境處拒絕。Raith認為，機制對外傭並不公平，她們處於被動角色，沒有知情和為自己辯護的權利，單方面被扼殺在港的工作空間。她建議外傭作兩手準備保障自己，若受到僱主無理對待，便用紙筆記下並留下證據，以便日後申請簽證時附上證明。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：疫下外傭荒未見曙光 僱主外傭誰更慌？】