多圖｜央視官宣12位年輕新主持　這位美女主持獲力捧今年首登春晚

撰文：蘇子牧
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近日，央視宣布首批新主持人名單，12位新面孔全新亮相，引發外界關注。據《北京日報》報道，這批嶄露頭角的新生代主持力量中，有已在央視工作多年的主持人龍洋和馬凡舒，其他大多來自《中央廣播電視總台2019主持人大賽》選拔出來的佼佼者，他們中的很多人已擁有多年地方台新聞播報和節目製作經驗。

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12位新主持人包括龍洋、王嘉寧、鄒韻、馬凡舒、劉仲萌、崔爽、郭嘉寧、田靖華、周瑜、馮碩、張舒越、孟語凡。

龍洋是央視新生代主持人的典型代表，作為財經頻道的當家花旦，她相繼主持了《第一時間》《魅力中國城》《生活家》等節目。在《中國詩詞大會》和《全國大學生黨史知識競答大會》中，龍洋圈粉無數。今年，龍洋還擔任了中央廣播電視總台春節聯歡晚會主持人。在年輕一代主持人中，龍洋中已成為觀眾最為熟悉的面孔。

1989年出生於湖南郴州的龍洋（中），成為了央視春晚「最年輕女主持」。（央視截圖）

此次央視官宣的主持人中，大多數都是從主持人大賽中脱穎而出。其中，王嘉寧在大賽後就加入總台綜合頻道和撒貝寧一起主持了《勇攀巔峰之挑戰不可能》《經典詠流傳》等節目。

獲得主持人大賽冠軍的鄒韻，在比賽後，就從新聞領域轉換跑道，擔任《環球視線》和《24小時》的新聞主播。

此外，同是主持人大賽新聞類參賽選手，田靖華和崔爽在今年6月雙雙出現在中文國際頻道《中國新聞》欄目的主播台上。作為應屆畢業生參加總台主持人大賽，並獲得了文藝類銀獎的張舒越成為了綜合頻道節目主持人。而在2020年，張舒越擔任了鼠年春晚主會場的主持人，也因此被觀眾初識。

馬凡舒2014年因擔任央視體育頻道《天下足球》欄目的主持人而被眾多球迷認識。在2018年的俄羅斯世界盃《豪門盛宴》節目和今年歐洲盃《足球盛宴》節目中，馬凡舒靚麗的形象也圈了不少粉。

央視在官宣中也表示，新生代後備力量不止這12位主持人，後續「驚喜」將慢慢放送。除了美女主持人吸睛外，內地官媒還有不少美女記者也因顏值在線而在網絡爆紅。

2020年底，央視記者王冰冰因其甜美長相一夜爆紅，引發全網熱議。在繼王冰冰之後，央視國防軍事頻道的記者莊曉瑩又再次走紅。除央視外，來自新華社的張揚同樣也受到了網友的關注。在這些年輕人走紅之後，不少網民還將她們與央視的前輩主持人相比較。

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