無良老闆拿1毫子硬幣支薪　員工數到半夜發現「少給一半」超氣憤

河北一名男子在養豬場工作，但長期遭老闆拖欠薪資，經過多次催討後，老闆終於願意給錢，不過卻給得「心不甘情不願」，積欠的8千元人民幣竟全都以「1角」硬幣支付，還要員工自己數，而且更誇張的是，對方僅支付3千5百元，連一半薪資都不到。



根據《搜狐新聞》報導，滄洲這名李姓男子和妻子在當地一間養豬場工作，由於平日只有2、3名員工上班，老闆以微信轉帳支付薪資。起初薪資支付都很正常，直到前陣子李男家中長輩過世，在徵求老闆同意後，夫妻倆回老家奔喪，不料返回養豬場後，老闆以「耽誤生產」為由藉故不發薪資。

李男夫妻遭積欠1萬元人民幣薪資，事後頻頻向老闆催討，對方才不情願地付錢，沒想到竟全換成「1角硬幣」支付，聲稱有8千元。當下李男夫妻超傻眼，但認為拒收是違法的，還是硬著頭皮收下來一起數錢。兩人從下午5點清點到凌晨12點，最後統計僅3.5萬枚硬幣，也就是3500元，距離老闆聲稱的8千元連一半都不到。

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當下李男夫妻氣憤不已，憤而報警處理，最後在警方協調下，老闆才願意用轉帳方式付清這8千元。當地網友看完後都氣炸了，大罵老闆無良、缺德，而且更氣的是還不能告他，因為1角硬幣是國家法定貨幣，根本就是欺負人。也有網友提供數硬幣的簡單方式，「別傻傻地一個個數，搬個電子秤和拿個計算機過來，按斤秤，看一斤多少個，再以此類推的計算」。

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