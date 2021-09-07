飯堂垃圾桶旁吃學生剩飯菜籲節儉　湖南中學校長：身教重於言傳

內地官方近年來一直提倡制止餐飲浪費。近日，湖南永州有中學校長為了起到模範作用，在學校飯堂垃圾桶旁吃學生的剩菜剩飯，以此希望學生們可以懂得珍惜糧食。



湖南永州有中學校長站飯堂垃圾桶旁吃學生剩飯，冀以身教號召學生不要浪費糧食。（澎湃新聞）

事發於郡祁中學飯堂內，據現場視頻顯示，一名中年男子站在垃圾桶旁，吃著學生端過來的剩菜剩飯，他一邊吃著手中餐盤中的剩菜，還一邊鼓勵餐盤中仍有飯菜的學生繼續吃完。

據了解，片中的中年男子是該校高中部的校長王立新，他今年7月到該校任職校長。在9月的「開學第一課」上，他強調了光盤行動的重要性。但由於發現同學們浪費食物的現象仍較嚴重，於是他便採取上述舉動，引導、號召學生不要浪費食物。

據悉，短片拍攝當天，王立新就吃了六七個學生的剩飯。師生們受到校長的感染和影響，浪費食物的現象亦有了明顯的改觀。

王立新表示，當老師的教育學生的方式是多種多樣的，身教重於言教，效果還是很明顯的。「有的確實是感到吃飽剩下了，我就幫他吃掉，對他（來說）是一個感動。有的是不想吃了，或者不好吃，對食堂的飯有什麼想法，所有倒掉。所以每一種情況在我這兒都很正常，（對待）孩子一樣對他們（學生），孩子吃剩下了，老師吃掉，都很正常。」

事件還在網上引起熱議：

「有這樣的校長，好意思再把剩飯倒掉嗎」。



「只怕善良且單純的同學會擔心校長吃不飽，故意多打飯菜留給校長！」。



「如果今後學生從不敢浪費慢慢變成不願浪費，校長這個『秀』作的值」。



「如果學生當中有什麽感冒咳嗽或者什麽傳染病的話，那中學的校長豈不就完了。所以不可取，當然這也是我個人的一個態度」。

