湖南19歲腎衰竭少女獨自生活5年　控告父母遺棄不獲法院受理

湖南一名19歲少女接受內媒採訪時透露，她患上尿毒症後未獲家人照顧，5年來更獨自一人生活，需要一周透析三次才能維持生命，而父母僅支付微薄的生活費用。

該少女早前以遺棄罪將父母告上了法庭，不過法院認為缺乏罪證，不予受理。



據內媒《紅星新聞》報道，劉嘉妮在8個月大時，父母就離婚，她在10歲之前跟爺爺和嫲嫲一家一起生活。直至她10歲時，母親接回她，兩人先後在湖南株洲及江蘇無錫生活。

劉嘉妮形容與母親一起生活是受虐待，「她只會打人，罵人。自從把我接走之後，就沒停過打我」。又指母親要求她拖地、洗碗，動作稍慢，就會打人，「用的是鐵絲、木棍」。

劉嘉妮在11歲的時候，兩腿突然出現嚴重外八，她需要戴上矯正器械生活。幾年後劉嘉妮皮膚開始潰爛，流血結痂，在2015年入院治療時，全身器官已經開始出現衰竭症狀，不滿14歲的劉嘉妮確診為「尿毒症五期」，是最嚴重的晚期。當時醫生還斥責家長：「為什麼把孩子耽擱到這麼嚴重才送來醫院？」

在初期治療結束後，母親將劉嘉妮送到了姑母家裡，其後劉嘉妮「像皮球一樣」被踢來踢去，母親及父親也不願意接收劉嘉妮。她甚至曾經在警局和救助站住過一個多月，因為沒錢透析，曾兩次撥打120求救。

從14歲到19歲，5年以來劉嘉妮獨自一人租住在湖南新化。房子是母親租的，起初母親每月向她付400元（人民幣，下同），這是她全部的生活費用。劉嘉妮形容她以前常常用來買包子，「可以吃一整天」。後來父親雖承諾每月負擔劉嘉妮的治療費等2000元，但她僅在2019年收到一次。

母親承諾的400元生活費在2019年漲到了650元。但在今年3月以後，因為不滿劉嘉妮對自己的態度，母親沒有再向劉嘉妮轉過錢。近兩年，她為了賺取生活及醫療費用，做起了遊戲主播。

劉嘉妮需要一周透析三次才能維持生命。（《紅星新聞》）

在2019年，劉嘉妮以遺棄罪將父母告上了法庭。她稱，父親從2011年6月開始沒有撫養過也沒有探視過自己，母親在撫養期間，經常不讓吃飯、不讓在家裡睡覺，因不及時給自己看病導致患有嚴重的尿毒症。劉嘉妮又稱，從2016年10月開始，母親也再沒有看過自己，她需要一周透析三次才能維持生命。

不過湖南省新化縣人民法院出具刑事裁定書認為，劉嘉妮的起訴缺乏罪證，不予受理。