「錯換人生28年」生母庭上否認偷換嬰兒　稱4名醫護證言還原真相

因確診肝癌晚期、後發現錯換人生28年的江西九江男子姚策，今年3月底因救治無效逝世。養母許敏上月起訴涉事醫院及姚策生母杜新枝，認為杜故意隱瞞乙肝病史，導致姚策最終死亡，要求她承擔連帶賠償責任。

案件於9月18日（上周六）開庭審理，杜新枝在庭上否認「偷孩子」及隱瞞病史，並稱4名醫護的證言還原了真相。



據內媒《紅星新聞》在庭後對杜新枝的訪問，她對記者表示：「她們證明了孩子出生後，就被護士抱走了，作為家屬根本接觸不到小孩，孩子被送到了嬰兒房統一管理，只有餵母乳的時候才能見到，我們走的時候也是她們把孩子交到我們手上的，這我怎麼偷呢？」

據了解，涉事醫院當時實行的是母嬰分離管理，新生兒集中於同一個房間，並沒有佩戴手環，辨別新生兒身份的方法為綁在嬰兒被褥的圓牌，被褥為醫院統一提供，且在出院時，嬰兒家屬需在嬰兒房間門口等候，由值班護士將嬰兒抱出送至家屬手中。

杜新枝也否認入院時隱瞞乙肝病史。她稱，入院檢查單上有顯示抽血化驗了乙肝五項檢查，但因醫院管理混亂造成化驗單丟失，不過法院終審宣判時已認定上述情況，「而且對方一直說我是大三陽，我前兩天剛出的病歷顯示是小三陽（按：大三陽和小三陽是肝炎檢測中三種抗原抗體呈陽性的俗稱。大三陽狀態下病毒仍在不斷複製，小三陽下病毒一般不複製）。」在杜新枝看來，這個起訴理由十分牽強。

杜新枝展示當年的臨時治療單，顯示她當年入院後做了「HBsAg」（乙肝表面抗原）檢查，這是乙肝五項檢查中的一種，是乙肝病毒感染標誌物之一。杜新枝表示，她如果隱瞞了乙肝，醫院也會查出來，所以自己沒必要也不存在隱瞞乙肝病史的情況。此外，對於醫院 4 位醫護人員的證言，杜新枝覺得「她們還原了當年最真的真相」。

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「錯換人生28年」主角姚策的經歷曾備受內地網民關注。故事要從1992年說起，當時姚策養母許女士在河南大學淮河醫院分娩時，因工作人員失誤，導致她與姚策生母杜新枝抱錯了孩子。事件直到姚策被查出肝癌晚期後才被揭發，去年7月，姚策及其親生父母起訴河南大學淮河醫院侵權，案件在同年12月7日於開封市鼓樓區人民法院一審宣判，河南大學淮河醫院被判賠償姚策與親生父母總計76萬元（人民幣．下同）。

不過，姚策及其親生父母認為一審判決的金額不足以撫慰其巨大精神痛苦，也不足以對醫療機構違法侵權行為構成警示，遂上訴。今年2月8日，該案於開封市中級人民法院二審宣判，姚策及其親生父母共獲100.2萬餘元賠償，包括賠償姚策及其親生父母精神損害的40萬元，賠償姚策治療費等的60餘萬元。然而二審宣判前，姚策便於1月10日突然病情惡化，被下「病危通知書」。

此外，由於無法負擔龐大的醫療費用，姚策及其家人曾在多個公益平台進行籌款。不過事件卻惹起了爭議，有網民質疑稱，個人按規定只能在一個公益平台籌款，但姚策卻在不同平台發起七八輪籌款，質疑為其過度籌款。後來，籌款平台水滴籌、輕鬆籌將姚策列入黑名單。姚策回應時表示，對於網民的私人捐款，他表示只要事主用私人賬號聯繫他並附上截圖，他一定會退。