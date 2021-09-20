內地Häagen-Dazs月餅被罰後仍用代可可脂　改廣告變「巧克力味」

內地Häagen-Dazs（哈根達斯）在去年7月的雪糕月餅廣告宣傳中，將實際產品配料中的「代可可脂」宣傳為「巧克力外皮」，涉虛假宣傳，被上海浦東區市場監管局罰款10000元（人民幣，下同）。

內媒《紅星新聞》報道指，今年的Häagen-Dazs雪糕月餅仍然使用了更便宜的代可可脂作為原材料，又指Häagen-Dazs為了規避風險，對廣告進行了更正。



近日，標籤為「#哈根達斯使用代可可脂冒充巧克力#」的新聞登上微博熱搜。《紅星新聞》報道指，區別於去年被罰的「烏龍茶巧克力外皮」、「茉莉花綠茶巧克力外皮」及「抹茶巧克力外皮」廣告宣傳，今年Häagen-Dazs的月餅禮盒廣告宣傳變成了「巧克力味外皮」，多了一個「味」字。

報道指，今年內地Häagen-Dazs的月餅禮盒廣告宣傳變成了「巧克力味外皮」，多了一個「味」字。（《紅星新聞》）

巧克力所用的原料可可脂，是可可豆中的天然脂肪，是一種含有大量飽和脂肪卻不會升高血膽固醇的健康油脂；而代可可脂則是一種人造硬脂，可能含有反式脂肪酸，相對更容易令人發胖，有增加心血管疾病的危險性。

在內地目前實行的《食品安全國家標準巧克力、代可可脂巧克力及其製品》中，「巧克力」和「代可可脂」被明確區別定義。其中，巧克力以可可製品（可可脂、可可塊或可可液塊／巧克力漿、可可油餅、可可粉）為主要原料，才能命名為巧克力。而代可可脂巧克力則是以代可可脂為原材料，「並具有巧克力風味和性狀的食品」。

內地又規定，巧克力以及巧克力製品中代可可脂含量不得超過5%，超過5%就不能叫做巧克力，只能叫代可可脂巧克力。報道指，Häagen-Dazs為了規避風險，對廣告進行了更正，但並未更換原材料。

今年的內地Häagen-Dazs雪糕月餅仍然使用了更便宜的代可可脂作為原材料。（京東）

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，根據可可脂程度的不同，代可可脂和可可脂的成本差距也不同，但總的來說差距較大，「一般代可可脂成本只有可可脂的六分之一，如果是和純可相比較，成本可能只有十分之一」。

專家：代可可脂可塑性更強

美國普渡大學農業與生物工程系食品工程博士雲無心則表示，Häagen-Dazs月餅通常會有一些造型，排除成本考慮，代可可脂可塑性更強，這或許也是Häagen-Dazs使用代可可脂製作月餅的原因之一。

Häagen-Dazs京東自營店的客服人員稱，「出於產品製作工藝上的考量，哈根達斯月餅冰淇淋選擇代可可脂巧克力作為產品標誌牌的粘合醬，其佔整個產品的比例低於4%，所採用的原料均符合國家標準、安全可靠，可以放心選購」。

報道又指，目前Häagen-Dazs已推出多款雪糕月餅禮盒，售價從200元到1200元不等。其中，最貴的是「盧浮宮聯名款」（香港稱「羅浮宮」），名為「盧浮映月」，售價高達1188元，一盒8個，平均每個月餅148元。