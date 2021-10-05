十一國慶｜上門餵食陪玩「伴寵師」爆紅　律師提醒有洩露私隱風險

每逢長假期，不少人都會出外旅行，有養寵物的飼主除了可以選擇將愛寵放在寵物店寄養，更可以選擇「伴寵師」，由專人上門餵食、陪玩。

有商家稱，伴寵師上班前會接受培訓，當中不乏高學歷愛寵人士來做兼職。惟有律師提醒，飼主購買此類服務時，要小心個人財產和私隱。



《現代快報》報道，伴寵服務的價格，會依據上門地址、日期，以及家中寵物數量而有所調整。有商家的價格表上標明，一次服務的價格為60元（人民幣，下同），春節假期及前後4天、國慶假期及前後2天的價格會上調20元起。一般情況下，一次伴寵服務包括添糧、換水，清理貓砂、陪伴寵物玩耍、觀察寵物情況等。在服務過程中，伴寵師會與飼主實時溝通，有商家會在結束後提供報告，內容包括服務照片、寵物照片等。

據《2019中國寵物行業白皮書》數據顯示，2019年全國城鎮寵物貓狗數量達到9915萬隻，貓狗為主流寵物類型，佔比分別為43.1%及54.4%。（中新社）

在南京工作的漆女士稱，本次國慶放假要出遠門，本想繼續找之前提供伴寵服務的商家上門餵貓，結果被告知國慶期間的服務最好提前一周以上預約，最終她只能找上其他商家。她表示，本次假期已購買3次上門伴寵服務，每次服務時間為40分鐘，收費90元。

漆女士介紹，比較正規的伴寵商家在確定訂單時會向她發送服務協議，寫明服務內容和時間，或發送寵物問卷讓她填寫，提前了解寵物的名字、性格、會不會衝出門外等，「這次國慶預定的伴貓師就很細心，從進門開始就在我們的服務群聊裏發貓咪小視頻還有添水添食的情況，還幫忙關好了衣櫥」。

提供伴寵服務的商家稱，在招聘伴寵師時，他們會先篩選簡歷，再進行筆試和面試，以及上班前的培訓。據網上其中一間伴貓服務機構的公開資料顯示，該機構共有80位伴寵師，在他們收到的1000多份申請中，平均學歷為本科和大專，全部應聘者都有養貓經驗，其中不乏有獸醫、動物研究員、寵物美容師等專業人士，大多都是趁假期做兼職。

事實上，此前曾有伴寵服務機構因無節制接單，導致伴寵師短缺，令許多飼主下單後卻遲遲沒有人上門餵食，還有臨時工錯將貓砂當貓糧。

南京鐘山明鏡律師事務所的律師呂金豔表示，購買此類服務有一定的財產損失和隱私洩露的隱患，若一定要購買，就要盡量挑選口碑好、較為正規的服務商家。若因上門服務人員的疏忽大意造成客人損失，比如忘關水龍頭導致單位水浸，房門未關導致財產損失，該服務人員及商家需要承擔一定的賠償責任；若因照顧不周導致寵物生病或死亡，這種法律責任比較難認定，因為幾天、一周的短時間照顧難以歸咎其責任，也難以判定其有賠償責任。