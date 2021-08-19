網紅IG「呃」like 3大穿拍術　短版上衣配高腰褲裙打造逆天長腿

相信各位妹子心中都有一位穿搭 Icon 對吧？無論是性感風、歐美感，或是氣質甜美型，在穿搭方面都有不少當紅的佼佼者，今番，便要一覽自部落客出身，現在經營自己的服裝網店，又身兼網紅的「雀斑小姐」，其可甜可辣的穿搭莫名給人超強大氣勢，除臉蛋身材堪稱完美之外，還有什麼值得注意的穿搭巧思，就一同往下瀏覽吧！



台灣KOL雀斑小姐憑3招顯高穿搭術，成功在IG吸引逾18萬粉絲追蹤，想知道怎樣才能「呃」like成功？快看看吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

拍出大長腿不是夢

以部落客出身的雀斑小姐，累積到現在的經驗，絕對相當了解該怎樣拍出最完美的比例，雀斑小姐時常利用短版 X 高腰的長腿公式打造高挑視覺，無論是運動風、率性 OL 樣貌都能駕馭。

在拍照部分，雀斑多變的擺拍姿勢在腿部的細節更需要筆記！坐著拍、站著拍、盤腿拍，只要抓對角度，不僅能呈現不同風格樣貌，也能展現出美好的腿部線條、顯瘦又好看！

高級感不一定要全身名牌

先前在雀斑介紹自己買的各式精品帽款時她曾說道，自己會選用一些精品品牌的配件類作為搭配，像是漁夫帽、包款等等，她提及畢竟不是每一件名牌服飾都能無痛入手，但選用配件點綴，就能營造出高級感！

雀斑近期熱愛配戴漁夫帽，除修飾臉型之外，也能增添些許神秘感。此外，針對包款的搭配雀斑也別有一番見解。就連難駕馭的亮色系包款在雀斑身上都不違和，現今熱度很高的老花紋包，與服飾穿搭也完美揉和。

同場加映：短版上衣Crop Top勿配這種褲 6大穿搭貼士露肚臍上方幾多最性感?（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 22

飾品點綴夠亮眼

在歐美妹子們之間流行許久的元素雀斑也沒錯過！夏季常身穿細肩背心或是平口等露香肩的上衣，利用多層次的飾品點綴打造出性感的氛圍，像是粗細不同的短項鍊、或是短到長的層次項鍊，再輔以同色系的耳環等營造奢華貴氣樣貌。

只要掌握以上幾個重點，即便不跟風購入昂貴的精品，相信各位妹子們都能像雀斑小姐一樣駕馭各式風格，喜歡的妹子不妨追蹤雀斑小姐 IG，以更新最新動態從中獲取靈感！

同場加映：精品漁夫帽成時裝新貴！GUCCI、PRADA、LOEWE 5大品牌精選推介（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 40

同場加映：東京奧運美女私服穿搭 射箭精靈走酷甜風、田徑天使愛show馬甲線（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 25

延伸閱讀：

妹子衣櫃｜2021 網美打卡點＋1！全台最美鞋店 D+AF 二號店插旗台北南西商圈，獨棟三層樓好拍好逛又好買！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】