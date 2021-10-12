中港台明星收入排行榜曝光周杰倫登冠！　香港明星首位毫不意外

大陸媒體日前公布「明星收入排行榜」，列出2017至2020年前40名中港台明星收入排名，其中天王周杰倫（周董）以4年吸金21.53億人民幣位居榜首。



儘管周董已5年沒推出完整專輯，且近年喜歡帶著妻小周遊列國享天倫樂，但他在大陸有多支代言，包括零食、飲料、名表、快遞等品牌代言，可說民眾的食衣住行消費都能看到周董的身影，加上巡迴演唱會、陸綜與商演等，光是他去年受邀在直播表演魔術，與粉絲互動30分鐘，就賺入2千萬人民幣，吸金功力驚人！

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而影后周迅以4年收入16.67億人民幣奪下第二名。第三名則為孫儷14.33億人民幣收入，若再加上排名第18的老公鄧超11.51億人民幣收入，夫妻吸金超過25.84億人民幣，成為大陸娛樂圈收入最高的夫妻檔。

而日前突然列為「劣跡藝人」的趙薇，儘管目前持續神隱中，且她的「微博超話（超級話題）」已經被查封，但仍以總收入13.99億人民幣，排名第7。

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