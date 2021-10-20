用網紅洗眼液點知愈洗愈乾？　醫生：無異是死水浸泡｜醫聊健康

近年來，一款以清潔雙眼為賣點的洗眼液風靡兩岸三地，只要用家將洗眼液倒入眼罩杯中，往眼睛上一扣，沒多久眼罩杯中就會出現很多細小的髒物。然而，內地近期出現不少乾眼症的患者，均曾經使用洗眼液。洗眼液果真能夠清潔雙眼嗎？還是會令眼睛愈洗愈乾？



來自上海的劉女士稱，最近在直播間購買了明星同款洗眼液，用了一段時間後，發現雙眼愈發乾澀、酸脹，甚至出現灼痛感。經上海市第一人醫院眼科乾眼診療中心專家團隊檢查，劉女士被診斷為黏蛋白缺乏性乾眼。該中心的趙慧副主任表示，醫學上的洗眼應該是用活水清洗，將洗眼液倒在杯中扣在眼睛上晃動的操作，無異於「死水浸泡」。

據介紹，上述的洗眼方法如果操作不規範，反而會使令眼皮、睫毛、眼表的細菌垃圾混在洗眼杯中，再隨着洗眼的動作混入眼表角膜，造成感染，「我們的眼睛本來就有自潔的作用，眼睛中的淚液作為弱鹼性透明液體，含有溶菌酶、免疫球蛋白等物質，除了具有潤滑眼表的作用外，還能清潔、殺菌」。

當眼睛受到外來刺激如灰塵、毛絮等異物，會反射性地分泌大量淚液，從而達到迅速濕潤、沖洗以及稀釋有害物質的作用。由於洗眼液的成分大多含有添加劑，長期頻繁使用可能會令眼表上皮細胞受損，或影響淚液的電解質平衡、pH平衡，破壞淚液微環境，致使眼睛的自潔能力下降，從而導致或加劇乾眼症等問題，增加眼表疾病的患病風險。

不少女士都擔心平時化眼妝容易滋生眼表細菌，趙慧建議，日常正確卸妝或在醫生指導下使用專門的瞼緣清潔液即可。如果出現以眼睛乾澀為主伴有雙眼癢感、異物感、燒灼感，或畏光、視物模糊、視力波動等乾眼症狀，應及時就診。

趙慧表示，中國乾眼症的發病率約為21%-30%，與之相對應的卻是公眾對於乾眼認知的不足。作為一種慢性眼表疾病，乾眼症是由於淚液分泌不足、淚液蒸發過快過多、淚液成分異常等導致淚膜的穩定性降低，引發的眼部不適、眼表病變，嚴重的會損害視力，「但是公眾對乾眼的認識仍停留在買洗眼液或是眼藥水應付眼乾、眼澀」。

醫生強調，眼瞼、睫毛是保護眼睛的屏障，本身就有天然的自潔作用，能夠把一些灰塵、粉塵等髒物擋住，「你去洗的時候，就像我們一早起來，不管用什麼去洗，普通的水去洗，也能夠洗出一些臟東西」。目前，臨床上按照乾眼的不同類型和嚴重程度，採用不同治療方法，例如物理治療瞼板腺及瞼緣，強脈衝光治療，或不同抗炎藥物等。